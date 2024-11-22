Могилевську довели до сліз її названі донечки: зворушливе відео

Так, днями Наталія повернулася додому після гастролей. Співачку радо зустріли її дівчатка - Мішель та Софія.

Цю зворушливу мить зірка вирішила зафіксувати на відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, як артистка підходить до будинку і помічає напис на снігу: "Мамо, я тебе люблю. Повертайся додому".

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Незабаром до Наталії підбігла її молодша донечка Софія. Виконавиця нахилилася до дівчинки та ніжно промовила: "Моя хороша, мій маленький зайчик".

Трохи згодом до них приєдналася старша донька Мішель.

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"З першим снігом, любі! На все життя в мене сніг буде асоціюватися із цією неймовірною любов’ю дітей. Благаю Бога кожного разу повертатися з гастролей саме так", - підписала знаменитість допис.

Реакція юзерів

Користувачі мережі пишуть про теплоту й щирість, які відчуваються в її взаєминах із названими доньками. Багато хто називає її прикладом материнської любові та відданості, висловлюючи захоплення тим, як вона створює атмосферу затишку та підтримки в родині.

Як це тепло і дуже по справжньому! Щастя вашій родині!

Бог подарував вам таких діток. Щастя вам і миру

Я так щаслива за вас Наталія і за вашу родину. Не тільки талановита, а і щире серце. Дівчатка - ЧУДО! Мирного неба і здійснення мрій!

Приклад для багатьох. Щастя виглядає саме так - діти

Що відомо про особисте життя Могилевської

Наталія Могилевська перебуває у стосунках з чоловіком на ім’я Валентин, проте ретельно оберігає його від публіки. Вона зазначила, що наразі не вважає за потрібне розкривати такі подробиці. Артистка планує розповісти про свого обранця лише після завершення війни.

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Відомо, що пара знайома понад 20 років. Чоловікові вдалося підкорити серце Могилевської лише після початку повномасштабної війни. Він допомагав артистці евакуйовувати сестру, а також підтримує її під час концертів у прифронтових містах. Також відомо, що пара живе разом.

У січні цього року знаменитість поділася, що вони з коханим удочерили двох доньок: 12-річну Мішель та 4-річну Софію.

Обличчя дівчаток, як і свого обранця, співачка приховує, хоча й часто ділиться спільними кадрами з ними у соцмережах.

Наталія Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)