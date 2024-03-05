У Могилевської загинув дядько, у Федишин - брат. Українські зірки, які втратили близьких під час війни

Росія вже третій рік веде масштабну війну проти України. За цей час майже кожна українська родина втратила когось з рідних. Знаменитості не виняток.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто з вітчизняних зірок поховав близьку людину під час великої війни.

Наталія Могилевська

У співачки загинув рідний дядько в заблокованому російською армією Маріуполі. До його будинку потрапили два снаряди. За словами Могилевської, родича поховали прямо у дворі будинку.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

alyona alyona

Окупанти також вбили кума переможниці Нацвідбору на Євробачення 2024, який захищав територію Україні від загарбників.

alyona alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Даша Астаф’єва

Співачка і волонтерка під час повномасштабної війни втратила бабусю і дідуся. Їй навіть не вдалося попрощатися з рідними, які мешкали у місті Покров Дніпропетровської області.

"Бабусю та дідуся поховали не ми, і це той біль, який залишиться назавжди. Мрію, коли все закінчиться, поїхати на батьківщину, побути там, побачити все. Я бабусю більше року не бачила", - ділилася Даша Астаф’єва.

Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Ольга Сумська

Українська акторка на третій день війни - 27 лютого - втратила маму. Жінку довелось ховати під час цих подій.

"Так співпало, що пішла мама на третій день війни і я не змогла попрощатися. Вона хворіла ,у неї був важкий стан, у неї були проблеми з серцем після операцій. Коли я приїхала з Дніпра, я не могла доїхати, тому що у Києві були диверсанти, були прильоти і неможливо було на машині доїхати до будинку, де мешкає мама", - розповідала Ольга.

"І ось ці три дні… Я не встигла нічого сказати, не обійняти маму. Вони у моєму серці назавжди, що я втратила ці три дні", - ділилася вона.

Ольга Сумська з мамою (фото: instagram.com/olgasumska)

Андрій Бєдняков

У шоумена померла рідна матір. Серце жінки не витримало тогочасних подій у Маріуполі.

Близька людина тяжко хворіла. Під час блокади міста їй ставало лише гірше.

"Маму вдалося вивезти і вдалося маму поховати по-людськи. Але, на жаль, не на підконтрольній Україні на даний момент території. Але, як сказала сестра, хоча б не біля під'їзду, де ховали своїх родичів люди нашого двору та всього міста", - розповідав ведучий.

Андрій Бєдняков з мамою (фото: instagram.com/biedniakov)

Алан Бадоєв

Знаменитий український кліпмейкер та режисер у травні 2022 року повідомив трагічну новину: не стало його мами.

Бадоєв пообіцяв померлій родичці, що постарається її не підвести і пам'ятатиме про неї завжди. Режисер зазначив, що разом із матір'ю він попрощався зі свої дитинством.

Алан Бадоєв з мамою (фото: instagram.com/biedniakov)

Марія Бурмака

У січні цього року помер брат співачки Святослав, який був учасником бойових дій під час повномасштабної війни.

Він раніше служив у 43-й Окремій Артилерійській Бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. Після поранення та контузії на фронті він потрапив у військовий госпіталь. А у квітні 2023-го його звільнили від служби за станом здоров’я.

За словами Марії, причиною смерті її родича став серцевий напад. На час смерті Святославу було 43 роки.

Марія Бурмака з братом (фото: скріншот з відео)

Ірина Федишин

У лютому минулого року у боях під Соледаром загинув двоюрідний брат Федишин Роман Климкович, якому було лише 34 роки.

Востаннє вокалістка бачилася з родичем 25 січня 2023 року на своєму концерті у Трускавці. Тоді захисника України відпустили на 10 днів додому.

Ірина Федишин з братом (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Маша Полякова

В одному зі своїх інтерв’ю Оля Полякова розповіла, що 17-річну подругу її доньки Маші розстріляли під час поїздки на машині.

Дівчина їхала з молодшою 7-річною сестрою. На автомобілі був напис "діти". Але це не вберегло членів сім'ї від вогнепальних пострілів.

"Розстріляли матір, розстріляли дівчинку і поранили в плече... Залишилася семирічна дівчинка, ампутували руку. Це що? Я просто хочу матюкатися! І стільки є відео, де просто розстрілюють на дорогах мирних жителів", - емоційно висловилася співачка.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Назар Грабар

Екс-танцюрист балету Світлани Лободи, модель Назар Грабар, із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов захищати батьківщину.

Взимку захисник отримав поранення в груди. І того ж фатального дня брат військового, Ілля Грабар, загинув на фронті. Брати служили в одному підрозділі.

Назар Грабар з братом (фото: М​​​​​​instagram.com/mashapolyakova)