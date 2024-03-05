У Могилевской погиб дядя, у Федишин - брат. Украинские звезды, потерявшие близких во время войны

Россия уже третий год ведет масштабную войну против Украины. За это время почти каждая украинская семья потеряла кого-то из родных. Знаменитости не исключение.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто из отечественных звезд похоронил близкого человека во время войны.

Наталья Могилевская

У певицы погиб родной дядя в заблокированном русской армией Мариуполе. В его дом попали два снаряда. По словам Могилевской, родственника похоронили прямо во дворе дома.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

alyona alyona

Оккупанты также убили кума победительницы Нацотбора на Евровидение 2024, защищавшего территорию Украины от захватчиков.

alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Даша Астафьева

Певица и волонтер во время полномасштабной войны потеряла бабушку и дедушку. Ей даже не удалось попрощаться с родными, проживавшими в городе Покров Днепропетровской области.

"Бабушка и дедушка похоронили не мы, и это та боль, которая останется навсегда. Мечтаю, когда все закончится, поехать на родину, побыть там, увидеть все. Я бабушку больше года не видела", - делилась Даша Астафьева.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Ольга Сумская

Украинская актриса на третий день войны - 27 февраля - потеряла маму. Женщину пришлось хоронить во время этих событий.

"Так совпало, что ушла мама на третий день войны и я не смогла попрощаться. Она болела, у нее было тяжелое состояние, у нее были проблемы с сердцем после операций. Когда я приехала из Днепра, я не могла доехать, потому что в Киеве были диверсанты, были прилеты и невозможно было на машине доехать до дома, где живет мама", - рассказывала Ольга.

"И вот эти три дня... Я не успела ничего сказать, не обнять маму. Они в моем сердце навсегда, что я потеряла эти три дня", - делилась она.

Ольга Сумская с мамой (фото: instagram.com/olgasumska)

Андрей Бедняков

У шоумена умерла родная мать. Сердце женщины не выдержало тогдашних событий в Мариуполе.

Близкий человек тяжело болел. Во время блокады города ей становилось только хуже.

"Маму удалось вывезти и удалось маму похоронить по-человечески. Но, к сожалению, не на подконтрольной Украине на данный момент территории. Но, как сказала сестра, хотя бы не у подъезда, где хоронили своих родственников люди нашего двора и всего города", - рассказывал ведущий.

Андрей Бедняков с мамой (фото: instagram.com/biedniakov)

Алан Бадоев

Знаменитый украинский клипмейкер и режиссер в мае 2022 года сообщил трагическую новость: не стало его мамы.

Бадоев пообещал умершей родственнице, что постарается ее не подвести и будет помнить о ней всегда. Режиссер отметил, что вместе с матерью он попрощался со свои детством.

Алан Бадоев с мамой (фото: instagram.com/biedniakov)

Мария Бурмака

В январе этого года умер брат певицы Святослав, который был участником боевых действий во время полномасштабной войны.

Он ранее служил в 43-й Отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Тараса Трясила. После ранения и контузии на фронте он попал в военный госпиталь. А в апреле 2023-го его освободили от службы по состоянию здоровья.

По словам Марии, причиной смерти ее родственника стал сердечный приступ. На момент смерти Святославу было 43 года.

Мария Бурмака с братом (фото: скриншот с видео)

Ирина Федишин

В феврале прошлого года в боях под Соледаром погиб двоюродный брат Федишин Роман Климкович, которому было всего 34 года.

В последний раз вокалистка виделась с родственником 25 января 2023 на своем концерте в Трускавце. Тогда защитника Украины отпустили на десять дней домой.

Ирина Федишин с братом (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Маша Полякова

В одном из своих интервью Оля Полякова рассказала, что 17-летнюю подругу ее дочери Маши расстреляли во время поездки на машине.

Девушка ехала с младшей 7-летней сестрой. На автомобиле была надпись "дети". Но это не уберегло членов семьи от огнестрельных выстрелов.

"Расстреляли мать, расстреляли девочку и ранили в плечо... Осталась семилетняя девочка, ампутировали руку. Это что? Я просто хочу материться! И столько есть видео, где просто расстреливают на дорогах мирных жителей", - эмоционально высказалась певица.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Назар Грабар

Экс-танцор балета Светланы Лободы, модель Назар Грабарь, с началом полномасштабного вторжения России в Украину пошел защищать родину.

Зимой защитник получил ранение в грудь. И в тот же роковой день брат военного, Илья Грабарь, погиб на фронте. Братья служили в одном подразделении.

Назар Грабар с братом (фото: Instagram.com/mashapolyakova)