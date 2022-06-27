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Могилевская впервые рассказала о своем доме в Буче, который уничтожили россияне

Фото: Наталья Могилевская рассказал о разрушенном доме (ukr.net)
Автор: Людмила Жукова

Певица Наталья Могилевская, несмотря на войну, решила остаться в Украине. Она уже готовит моноспектакль "Я дома", собираясь представить его публике.

Впервые с начала российского вторжения звезда рассказала о своем доме в Буче, который уничтожили россияне.

Что случилось с домом артистки

Наталья рассказала, что в доме все было разворовано. Российские военные вынесли все, даже тапочки, постельное белье и даже решетку из плиты. После того, как захватчики отступили - жилье исполнительницы взорвали.

"Наш дом это как наша вторая кожа. Настолько неприятно, когда другие люди затрагивают грязные руки твоего интимного пространства… Это для меня настоящее насилие!" - поделилась певица.

Дом Натальи Могилевской разрушили россияне (фото: пресс-служба)

Певица предстанет в новом амплуа

Могилевская готовит спектакль под названием "Я дома". Премьера состоится 28 июня и 5 июля 2022 в Национальном театре им. Леси Украинки.

"Я счастлива, для меня это еще одна победа. Приглашаю всех уже в этот вторник. Спектакль "Я дома" соткан из реальных событий этой войны, из моей жизни, пережитых эмоций. Стихи и песни, которые рождались во время переездов, концертов и встреч с военными, ранеными и пострадавшими от оккупации людьми. Иногда, сегодня нам всем нужно иметь возможность дать волю своим эмоциям, освободить себя от угнетения очень давящих чувств. Должно быть место, где мы можем поплакать, поговорить и услышать того, кто понимает тебя. Дать волю ненависти, боли, любви и нежности, которых тоже на войне много", - сказала звезда.

Наталья Могилевская остается в Украине (фото: пресс-служба)

Напомним, что ранее известный украинский продюсер Михаил Ясинский высказался о недавних скандалах с Натальей Могилевской.

Также Могилевская впервые рассказала о новом возлюбленном.

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Наталья Могилевская