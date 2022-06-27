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Могилевська вперше розповіла про свій будинок у Бучі, який знищили росіяни

Фото: Наталія Могилевська розповів про зруйнований будинок (ukr.net)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Наталія Могилевська, незважаючи на війну, вирішила залишитися в Україні. Вона вже готує моновиставу "Я вдома", збираючись представити його публіці.

Вперше з початку російського вторгнення зірка розповіла про свій будинок у Бучі, який знищили росіяни.

Що сталося з будинком артистки

Наталя розповіла, що в будинку все було розкрадено. Російські військові винесли все, навіть тапочки, постільну білизну і навіть грати з плити. Після того, як загарбники відступили - житло виконавиці підірвали.

"Наш будинок це як наша друга шкіра. Настільки неприємно, коли інші люди зачіпають брудні руки твого інтимного простору ... це для мене справжнє насильство!"- поділилася співачка.

Будинок Наталії Могилевської зруйнували росіяни (фото: прес-служба)

Співачка постане в новому амплуа

Могилевська готує виставу під назвою "Я вдома". Прем'єра відбудеться 28 червня та 5 липня 2022 року в Національному театрі ім. Лесі Українки.

"Я щаслива, для мене це ще одна перемога. Запрошую всіх вже цього вівторка. Вистава "Я вдома" виткана з реальних подій цієї війни, з мого життя, пережитих емоцій. Вірші та пісні, які народжувалися під час переїздів, концертів та зустрічей з військовими, пораненими та постраждалими від окупації людьми. Іноді, сьогодні нам всім потрібно мати можливість дати волю своїм емоціям, звільнити себе від гноблення дуже давлять почуттів. Повинно бути місце, де ми можемо поплакати, поговорити і почути того, хто розуміє тебе. Дати волю ненависті, болю, любові і ніжності, яких теж на війні багато", - сказала зірка.

Наталія Могилевська залишається в Україні (фото: прес-служба)

Нагадаємо, що раніше відомий український продюсер Михайло Ясинський висловився про недавні скандали з Наталією Могилевською.

Також Могилевська вперше розповіла про нового коханого.

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Наталя Могилевська