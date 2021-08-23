Могилевская мечтает изменить гимн Украины: звезда уже придумала новые строки

Почему Могилевская хочет изменить Гимн Украины?

На самом деле, никакого "злого" умысла певица не имеет. И никого не заставляет менять текст гимна.

"Я все делаю для того, чтобы дети Украины были творческими и получали образование именно в моих руках. А еще у меня есть такая мечта - я хочу, чтобы Украина стала настолько счастливой, что мы вынуждены были изменить первые строчки гимна и пели: "Буде вічно жити, буде вічно сяяти та розквітати наша прекрасна і неймовірна Україна", - поделилась Могилевская на съемочной площадке.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кроме того, звезда рассказала, какие времена за 30 лет независимости нашей страны считает знаковыми для себя.

"Мне кажется, лучшими годами были 90-е, вернее конец 90-х и начало 2000-х годов. Ведь на них пришелся расцвет украинского шоу-бизнеса. Именно тогда впервые проходили огромные концерты, выходили мои первые альбомы, впервые приезжали к нам западные звезды... То есть было рождение новой украинской волны и нового шоу-бизнеса, который мы создавали собственноручно", - призналась звезда.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Однако певица уверена, за все эти 30 лет она со своими коллегами по цеху сделали все, чтобы украинская песня и культура становились с каждым годом лучше, и сегодня нам есть чем гордиться.

"Украинский шоу-бизнес пережил несколько всплесков. Первые были в 90-х годах. Но тогда мы не знали технологий - делали все сердцем. А сегодня у нас целая машина шоу-бизнеса - есть библии, технологии, форматы. Поэтому эта машина начинает создавать огромное количество артистов! И последние несколько лет, после революции, были безусловно самыми взрывными, потому что начало появляться много украиноязычных артистов", - рассказала она.

Наталья Могилевская (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" приняли участие такие звезды, как VERKA SERDUCHKA, Оля Полякова, Олег Винник, NK, MONATIK, Павел Зибров, TAYANNA, Руслана, Арсен Мирзоян, DZIDZIO, KAZKA, ВВ, БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ, Go_A и другие.