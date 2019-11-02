Мог заметить профессионал: Сахневич рассказала, что она сделала с Даниэлем Салемом

Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Паркет танцевального шоу покинула пара Юлии Сахневич и Даниэля Салема

На прошлой неделе проект Танцы со звездами покинула одна из самых ярких пар шоу - Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Их уход шокировал многих поклонников проекта. Известная танцовщица Юлия Сахневич рассказала о том, что ей удалось достигнуть на паркете с Даниэлем в интервью "Фактам".

Сахневич заявила, что когда она начала заниматься с Даниэлем, то он вообще не танцевал и не двигался. Кроме того, он даже не мог повернутся правильно. Но за время упорных тренировок ему удалость достичь очень хороших результатов.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Танцовщица довольна собой, что за два месяца она смогла научить танцевать человека, так как будто он занимается этим уже десять лет. Сахневич также отметила, что с Даниэлем она была строга, как и со всеми своими учениками.

Она рассказала, что Салему все давалось не легко. Но они посвящали тренировкам большое количество времени, и у него стало получаться. Сахневич вспомнила, что Даниэлю тяжело тренироваться перед зеркалом.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Танцовщица рассказала, что когда они отрабатывали новые сложные элементы, то у них всегда была подстраховка. Во время эфира, когда пара танцевала у "Даниэля" вылетело плечо.

Когда он поднимал партнершу она поняла, что плечо не стало на место. Тогда она помогла ему сама дожать — уперлась ногой в грудную клетку. Но этот момент мог заметить только профессионал, поэтому зрители даже не подумали, что у пары во время танца что-то пошло не так.

В конце 10 выпуска программы пара Сахневич танцевала "за жизнь" вместе с парой Елены Кравец. Танцовщица говорит, что не думала, что именно их пара покинет проект.