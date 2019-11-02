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Міг помітити професіонал: Сахневич розповіла, що вона зробила з Даніелем Салемом

STYLERЖиття    02.11.2019 - 18:13
Міг помітити професіонал: Сахневич розповіла, що вона зробила з Даніелем Салемом
Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Паркет танцювального шоу покинула пара Юлії Сахневич і Даніеля Салема

Минулого тижня проект Танці з зірками покинула одна з найяскравіших пар шоу - Даніель Салем і Юлія Сахневич. Це шокувало багатьох шанувальників проекту. Відома танцівниця Сахневич Юлія розповіла про те, що їй вдалося досягти на паркеті з Даніелем в інтерв'ю "Фактам".

Сахневич заявила, що коли вона почала займатися з Даніелем, то він взагалі не танцював і не рухався. Крім того, він навіть не міг повернуться правильно. Але за час наполегливих тренувань йому вдалося досягти дуже хороших результатів.

Міг помітити професіонал: Сахневич розповіла, що вона зробила з Даніелем Салемом

Даніель Салем і Юлія Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Танцівниця задоволена собою, що за два місяці вона змогла навчити танцювати Салема, так ніби він займається цим вже десять років. Сахневич також зазначила, що з Даніелем вона була сувора, як і з усіма своїми учнями.

Вона розповіла, що Салему все давалося не легко. Але вони присвячували тренуваням велику кількість часу, і у нього стало виходити. Сахневич згадала, що Даніелю важко тренуватися перед дзеркалом.

Міг помітити професіонал: Сахневич розповіла, що вона зробила з Даніелем Салемом

Даніель Салем і Юлія Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Танцівниця розповіла, що коли вони відпрацьовували нові складні елементи, то у них завжди була підстраховка. Під час ефіру, коли пара танцювала у Даніеля "вилетіло" плече.

Коли він піднімав партнерку вона зрозуміла, що плече не стало на місце. Тоді вона допомогла йому сама дотиснути — вперлася ногою на грудну клітку. Але цей момент міг помітити тільки професіонал, тому глядачі навіть не подумали, що у пари під час танцю щось пішло не так.

В кінці 10 випуску програми пара Сахневич танцювала "за життя" разом з парою Олени Кравець. Співачка каже, що не думала, що саме їх пара покине проект.

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