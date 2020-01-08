Не мог перенести разлуку с женой: мужчина хотел выпрыгнуть с крыши с дочерью

В Броварах Киевской области мужчина, который недавно потерял любимую, устроил переполох для полиции и местных жителей. Детали происшествия сообщили на странице Полиции Киевской области в Facebook.

В Броварах Киевской области жители заметили мужчину с ребенком на руках на крыше двухэтажного дома. На место происшествия немедленно вызвали патрульную полицию и скорую медицинскую помощь.

После переговоров мужчина согласился передать полицейским свою четырехлетнюю дочь, но сам уйти с крыши отказывался. Мужчина хотел покончить жизнь самоубийством, так как не мог справится с потерей своей любимой женщины.

"Правоохранители уговорили отца отдать им ребенка. Мужчина согласился, однако сам остался на крыше с намерением покончить жизнь суицидом. Пока ехали сотрудники ГСЧС, полицейские не теряли времени и вели переговоры с молодым человеком", - рассказали в полиции.

Спасатели, которые приехали на место происшествия, сняли мужчину с крыши. Его вместе с дочкой доставили в местную больницу.

"Как стало известно, мужчина намеревался покончить с собой, поскольку его жена недавно умерла", - объяснили в полиции и добавили, что с пострадавшим на данный момент работают психологи.