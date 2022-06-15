Он мог купить игрушку или ровер: 10-летний украинец передал все свои сбережения для ВСУ

10-летний мальчик из Шепетовки передал ВСУ все сбои сбережения, чтобы они купили портативное зарядное устройство.

Про такой невероятный поступок ребенка рассказали в Генеральном штабе ВСУ на Facebook.

Что известно о маленьком украинце

Маленького патриота зовут Остап, ему 10 лет и он живет в Шепетовке. За все время он сэкономил 300 долларов. Мальчик рассказал, что это все его сбережения, которые он собирал, чтобы приобрести портативное зарядное устройство на солнечной батарее для зенитчиков.

"Он сам захотел совершить такой поступок, подошел ко мне и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники используем на покупку бронежилета. Военным нужны, это спасет кому-то жизнь. Они нас защищают", – рассказала мама ребенка Наталья.

Женщина объяснила, что средств на покупку бронежилета, сыну не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство.

Военные были растроганы

Наши защитники были невероятно растроганы поступком подростка.

"Он мог купить себе игрушку или ровер, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все обязательно будет хорошо благодаря таким детям, как Остап, – рассказали воины.

Остап по-детски искренне радуется своим успехам, но по-взрослому радуется своему поступку.

10-летний Остап передал все свои деньги на нужды ВСУ (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)