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"Мое сердце болит": Алек Болдуин впервые высказался об убийстве оператора-украинки

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США, Пятница 22 октября 2021 20:01
"Мое сердце болит": Алек Болдуин впервые высказался об убийстве оператора-украинки Коллаж РБК-Украина: Алек Болдуин после трагедии на съемках
Автор: Светлана Мащенко

Алек Болдуин впервые прокомментировал трагическую смерть оператора-украинки Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

Об этом актер рассказал на своей странице в Twitter

63-летний актер выразил соболезнования семье 42-летней Галины, которая погибла из-за выстрела, произведенного актером на съемках.

Болдуин говорит, что сотрудничает со следствием и поддерживает связь с семьей Галины.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Гатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я максимально сотрудничаю со следствием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", - заявил Болдуин.

Ранее актер удалил со своих социальных сетей все упоминания о фильме, фото и видео со съемок.

&quot;Мое сердце болит&quot;: Алек Болдуин впервые высказался об убийстве оператора-украинки

Фото: Съемочная группа фильма "Ржавчина" (instagram.com/halynahutchins)

Что произошло в этот трагический день

На съемках остросюжетного вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико, США произошел несчастный случай из-за которого 42-летняя Галина Гатчинс получила ранение в живот и скончалась, а 48-летний режиссер-сценарист Джоуэл Сноуз был ранен (по некоторым данным он в тяжелом состоянии).

Изначально сообщалось, что Болдуин выстрелил во время репетиции, а реквизитное оружие оказалось заряжено боевыми патронами. Позже появилась информация, что действительно в пистолете была боевая пуля, которая разорвалась в стволе, так как оружие не было боевым. Оператора и режисссера ранило осколками, от чего первая умерла в больнице.

&quot;Мое сердце болит&quot;: Алек Болдуин впервые высказался об убийстве оператора-украинки&quot;Мое сердце болит&quot;: Алек Болдуин впервые высказался об убийстве оператора-украинки

Фото: Погибшая Галина Гатчинс (instagram.com/halynahutchins)

У Галины остался муж Мэтью Хатчинс и маленький сын Андрос, 2013 года рождения.

У Болдуина есть взрослая дочь от актрисы Ким Бейсингер, а также шестеро маленьких детей от второй супруги Хилари.

Ранее мы писали, что появились фото обезумевшего от горя Алека Болдуина. Кадры были сделаны вскоре после трагедии.

Также сообщалось, кем была Галина Гатчинс, погибшая на съемках вестерна в Нью-Мексико

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Алек Болдуин
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