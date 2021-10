"Мое сердце болит": Алек Болдуин впервые высказался об убийстве оператора-украинки

63-летний актер выразил соболезнования семье 42-летней Галины, которая погибла из-за выстрела, произведенного актером на съемках.

Болдуин говорит, что сотрудничает со следствием и поддерживает связь с семьей Галины.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Гатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я максимально сотрудничаю со следствием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", - заявил Болдуин.

