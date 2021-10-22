"Мое сердце болит": Алек Болдуин впервые высказался об убийстве оператора-украинки

Об этом актер рассказал на своей странице в Twitter

63-летний актер выразил соболезнования семье 42-летней Галины, которая погибла из-за выстрела, произведенного актером на съемках.

Болдуин говорит, что сотрудничает со следствием и поддерживает связь с семьей Галины.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Гатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я максимально сотрудничаю со следствием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", - заявил Болдуин.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Ранее актер удалил со своих социальных сетей все упоминания о фильме, фото и видео со съемок.

Фото: Съемочная группа фильма "Ржавчина" (instagram.com/halynahutchins)

Что произошло в этот трагический день

На съемках остросюжетного вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико, США произошел несчастный случай из-за которого 42-летняя Галина Гатчинс получила ранение в живот и скончалась, а 48-летний режиссер-сценарист Джоуэл Сноуз был ранен (по некоторым данным он в тяжелом состоянии).

Изначально сообщалось, что Болдуин выстрелил во время репетиции, а реквизитное оружие оказалось заряжено боевыми патронами. Позже появилась информация, что действительно в пистолете была боевая пуля, которая разорвалась в стволе, так как оружие не было боевым. Оператора и режисссера ранило осколками, от чего первая умерла в больнице.

Фото: Погибшая Галина Гатчинс (instagram.com/halynahutchins)

У Галины остался муж Мэтью Хатчинс и маленький сын Андрос, 2013 года рождения.

У Болдуина есть взрослая дочь от актрисы Ким Бейсингер, а также шестеро маленьких детей от второй супруги Хилари.