"Моє серце болить": Алек Болдуін вперше висловився про вбивство оператора-українки

63-річний актор висловив співчуття родині 42-річної Галини, яка загинула через постріл, зроблений ним на зйомках.

Болдуін каже, що співпрацює зі слідством і підтримує зв'язок з родиною Галини.

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчінс, дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я максимально співпрацюю зі слідством, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині. Моє серце болить за її чоловіка, їхнього сина і всіх, хто знав і любив Галину", - заявив Болдуін.

