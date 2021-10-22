"Моє серце болить": Алек Болдуін вперше висловився про вбивство оператора-українки
Алек Болдуін вперше прокоментував трагічну смерть оператора-українки Галини Гатчинс на зйомках фільму "Іржа".
Про це актор розповів на своїй сторінці в Twitter
63-річний актор висловив співчуття родині 42-річної Галини, яка загинула через постріл, зроблений ним на зйомках.
Болдуін каже, що співпрацює зі слідством і підтримує зв'язок з родиною Галини.
"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчінс, дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я максимально співпрацюю зі слідством, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині. Моє серце болить за її чоловіка, їхнього сина і всіх, хто знав і любив Галину", - заявив Болдуін.
1-— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021
There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and
Раніше актор видалив зі своїх соціальних мереж всі згадки про фільм, фото і відео зі зйомок.
Фото: знімальна група фільму" іржа " (instagram.com/halynahutchins)
Що сталося в цей трагічний день
На зйомках гостросюжетного вестерну "Іржа" в Нью-Мексико, США стався нещасний випадок, через який 42-річна Галина Гатчинс отримала поранення в живіт і померла, а 48-річний режисер-сценарист Джоуел Сноуз був поранений (за деякими даними він у важкому стані).
Спочатку повідомлялося, що Болдуін вистрілив під час репетиції, а реквізитна зброя виявилася заряджена бойовими патронами. Пізніше з'явилася інформація, що дійсно в пістолеті була бойова куля, яка розірвалася в стовбурі, так як зброя не була бойовою. Оператора і режисера поранило осколками, від чого перша померла в лікарні.
Фото: загибла Галина Гатчинс (instagram.com/halynahutchins)
У Галини залишився чоловік Метью Хатчінс і маленький син Андрос, 2013 року народження.
У Болдуіна є доросла дочка від актриси Кім Бейсінгер, а також шестеро маленьких дітей від другої дружини Хіларі.
Раніше ми писали, що з'явилися фото збожеволілого від горя Алека Болдуіна. Кадри були зроблені незабаром після трагедії.
Також повідомлялося, ким була Галина Гатчинс, яка загинула на зйомках вестерну в Нью-Мексико