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"Моє найбільше щастя": Лілія Ребрик у весільній сукні зачарувала красою (фото)

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П'ятниця 23 грудня 2022 14:08
"Моє найбільше щастя": Лілія Ребрик у весільній сукні зачарувала красою (фото) Ліля Ребрик і її чоловік Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Юлія Гаюк

Українська акторка та телеведуча Ліля Ребрик відзначає річницю весілля з хореографом Андрієм Диким. Пара разом уже 11 років, і сьогодні в них сталеве весілля.

На честь свята зірка ділиться фантастичними кадрами торішньої весільної зйомки на своїй сторінці в Instagram.

Як Лілія Ребрик привітала чоловіка

"11 років кохання, любові, підтримки, розуміння і душі в душу. Це - моє найбільше щастя, мій найбільший дарунок долі, небес, Всесвіту: зустріти справжнє, міцне, щире кохання!" - написала Ребрик у дописі.

Вона перераховує всі здобутки спільного життя з Андрієм і каже, що вони завжди все робили разом.

&quot;Моє найбільше щастя&quot;: Лілія Ребрик у весільній сукні зачарувала красою (фото)&quot;Моє найбільше щастя&quot;: Лілія Ребрик у весільній сукні зачарувала красою (фото)

Лілія Ребрик постала у весільній сукні на річницю весілля (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Я знаю, як можна думати, дихати, рухатися з людиною в унісон. Я знаю, як можна розуміти одне одного з погляду, коли жодних слів непотрібно. Звісно, як і всі люди, ми сперечалися, сварилися, ображалися, але все це тільки зміцнювало наше кохання", - щиро розповідає вона.

Оминути всі випробування сучасності також неможливо, тому Ліля пише й про те, як вони долають труднощі під час війни в Україні.

&quot;Моє найбільше щастя&quot;: Лілія Ребрик у весільній сукні зачарувала красою (фото)&quot;Моє найбільше щастя&quot;: Лілія Ребрик у весільній сукні зачарувала красою (фото)

&quot;Моє найбільше щастя&quot;: Лілія Ребрик у весільній сукні зачарувала красою (фото)

Лілія Ребрик постала у весільній сукні на річницю весілля (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ми пройшли пандемію, живемо у війну, без світла, ховаючи наших дітей по підвалах. Ти посеред ночі йдеш мене проводжати пішки з 22 поверху до машини, а потім знову нагору (а нам вже не по 25), ти вариш мені найсмачнішу каву на свічках і при свічках. В усіх твоїх діях - любов: до мене, до дівчат, до нас", - зізнається в дописі акторка.

Вона також переконана, що надалі їхня пара ставатиме мудрішою, досвідченішою, а кохання - ще дужчим.

Раніше Лілія Ребрик розповіла, як проводила телеефір 24 лютого вранці.

Дивіться також, як молодша донька Ребрик підкорила виконанням хіта "Ой у лузі червона калина".

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Лілія Ребрик акторка Шоу-бізнес