Лилия Ребрик рассказала, как проводила телеэфир утром 24 февраля
Известная украинская ведущая Лилия Ребрик признается, что предчувствовала беду за несколько дней до полномасштабного вторжения. 22 февраля она без остановки плакала во время прямого эфира. А на следующий день начала прощаться с мирной жизнью.
"Знаете, все привыкли видеть меня всегда энергичной, жизнерадостной. А я весь эфир проплакала. Слезы градом - и я ничего не могла с собой сделать", - делится Лилия.
Накануне войны она сыграла спектакль в театре. Уставшая, купила "пластмассовую" февральской клубники, кукурузных палочек и приехала домой. Ела эту "вредную" еду, смотрела кино и планировала вместе с мужем дом их мечты. Это были последние радости мирной жизни. 24 февраля в 4:07 прозвучал будильник. Лилия поехала на эфир в хорошем настроении после замечательного вечера. Там, на телеканале, и встретила войну.
"Я позвонила мужу, который остался с детьми, и в трубке услышала взрывы. Это было самое ужасное", - рассказывает она.
Лилия вспоминает, как коллеги готовились к утреннему выпуску новостей: напряжение словно висело в воздухе, а люди были как оголенные нервы. Ее эфир отменили, поэтому ведущая поехала домой - собирать вещи. Они с мужем приняли решение отвезти детей в Черновцы, где живут родители Лилии. Сами же вернулись в Киев.
"Дети очень повзрослели. Когда мы собирались в Киев, четырехлетняя Оля спросила: "Вас там не убьют?" Дети не должны таких слов говорить...",- вспоминает ведущая.
В Киев Лилия возвращалась с целью вести борьбу на информационном фронте. Тому, который держится на ведущих, журналистах, на тех, кто не боится заявлять на весь мир о той правде, которая происходит.
Во время первых эфиров часто плакала. Плакала и каждый раз, проезжая через блокпосты в столице. И благодарила нашим защитникам - за новое утро, новый день, возможность работать. Лилия мучилась виной выжившего и долго не позволяла себе даже выпить вкусного кофе: казалось, что это преступление, что это неуместно. Вернуться к жизни помогли работа, волонтерство и дети - они вдохновляют и поддерживают.
Лилия очень скучает из-за того, какие испытания детям принесли последние несколько лет. Ее старшая дочь закончила четыре класса школы, два из которых пришлись на локдаун, а третий сломала война. А для младшей доченьки эти четыре года - вообще вся жизнь.
"Ребенок говорит о ракетах, гранатах, бомбах... У меня, как у мамы разрывается сердце. Но наши дети точно будут знать, какой ценой они живут. И будут жить в свободной независимой Украине. Детство у них, может, и забрали, но никогда не заберут нашу любовь и то, что мы имеем в сердце", - уверена Лилия.
Свою историю Лилия Ребрик доверила музею "голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже более 30 000 историй.
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