Модельєри назвали найтрендовіший фасон штанів у 2024 році (фото)

2024 року мода почне очищатися від стилів штанів з низькою посадкою, які надто довго затрималися в ім'я ностальгії за нульовими.

І в моду увійдуть не просто штани з поясом, а штани з супер-супер високою талією, які в деяких випадках вимагають вбудованого корсету, щоб їх підтримувати. Тобто по суті це будуть штани, які майже дістають до бюстгальтера.

Почасти преппі, почасти матадор, слідуючи спадщині іспанського будинку, жінки Loewe поєднують свої ультра брюки, що подовжують ноги, з ультра укороченими трикотажними виробами та сорочками.

Фото: instagram.com/maisonalaia

У Louis Vuitton відсилання Ніколя Геск'єра до подорожей у часі приземлилися десь між 50-ми та 80-ми роками: штани з високою посадкою, які носили з витонченими підтяжками поверх топу з легкими плечима.

Алая SS24.

Луї Віттон SS24.

Сен-Лоран SS24.

Модні штани 2024 року мають досить щільно сидіти на стегнах. Їх слід поєднувати з укороченими трикотажними виробами та сорочками, оскільки місця, щоб заправити верх у штани, дизайнери не залишають. При бажанні все ж таки заправити верх у штани з надвисокою талією потрібно вибирати сорочку з тонкого матеріалу.

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