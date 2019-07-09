ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандальная модель вновь решила пробежаться по футбольному полю (фото)

STYLERЖизнь    09.07.2019 - 11:47
Скандальная модель вновь решила пробежаться по футбольному полю (фото)
Модель Кинси Волански пыталась снова выбежать на футбольное поле (фото: коллаж РБК-Украина)

Скандальная модель хотела засветится на финале в Бразилии

Американская модель Кинси Волански, которая известна тем, что выбегает полуобнаженной на футбольные матчи, в очередной раз попыталась это сделать на знаменитой арене "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Об этом скандальная модель написала на своей странице в Instagram.

Волански намеревалась выбежать на поле во время финала Кубка Америки, который проходил между Бразилией и Перу. Но ее планам не суждено было сбыться, так как охрана стадиона задержала модель вместе с ее партнером российским пранкером Виталием Здоровецким, который проживает в США.

Скандальная модель вновь решила пробежаться по футбольному полю (фото)

Модель Кинси Волански пыталась снова выбежать на футбольное поле (фото: instagram.com/kinsey_sue)

По словам Волански, все было уже готово для "выхода" на стадион, но Виталия схватили 20 охранников. Парочку отвезли в участок, но потом выпустили из-под стражи, и они отправились гулять по стране.

Скандальная модель вновь решила пробежаться по футбольному полю (фото)

Модель Кинси Волански пыталась снова выбежать на футбольное поле (фото: instagram.com/kinsey_sue)

Стоит отметить, что после этой истории количество подписчиков у девушки в Instagram увеличилось до 3,1 миллиона.

Скандальная модель вновь решила пробежаться по футбольному полю (фото)

Модель Кинси Волански пыталась снова выбежать на футбольное поле (фото: instagram.com/kinsey_sue)

Напомним, что Кинси Волански удалось выбежать на стадион во время финала Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом". После скандала на финале ЛЧ количество ее подписчиков в Instagram возросло с 300 тысяч до 2,5 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что легендарная группа "Песняры" оконфузилась в Одессе. Музыканты выступили на концертах конкурентов Дмитрия Танцюры и Геннадия Чекиты.

Одна в номере: 46-летняя Хайди Клум показала роскошную фигуру в нижнем белье "Давайте поиграем": дочка Оли Поляковой очаровала чувственными фото
Новости Украины Бразилиямодель
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь