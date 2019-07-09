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Скандальна модель знову вирішила пробігтися по футбольному полю (фото)

STYLERЖиття    09.07.2019 - 11:47
Скандальна модель знову вирішила пробігтися по футбольному полю (фото)
Модель Кінсі Воланскі намагалася знову вибігти на футбольне поле (фото: колаж РБК-Україна)

Скандальна модель хотіла засвітиться на фіналі в Бразилії

Американська модель Кінсі Воланскі, яка відома тим, що вибігає напівоголена на футбольні матчі, в черговий раз спробувала це зробити на знаменитій арені "Маракана" в Ріо-де-Жанейро. Про це скандальна модель написала на своїй сторінці в Instagram.

Воланскі мала намір вибігти на поле під час фіналу Кубка Америки, який проходив між Бразилією і Перу. Але її планам не судилося збутися, так як охорона стадіону затримала модель разом з її партнером російським пранкером Віталієм Здоровецким, який проживає в США.

Скандальна модель знову вирішила пробігтися по футбольному полю (фото)

Модель Кінсі Воланскі намагалася знову вибігти на футбольне поле (фото: instagram.com/kinsey_sue)

За словами Воланскі, все вже було готове для "виходу" на стадіон, але Віталія схопили 20 охоронців. Парочку відвезли у відділок, але потім випустили із-під варти, і вони відправилися гуляти по країні.

Скандальна модель знову вирішила пробігтися по футбольному полю (фото)

Модель Кінсі Воланскі намагалася знову вибігти на футбольне поле (фото: instagram.com/kinsey_sue)

Варто зазначити, що після цієї історії кількість дописувачів у дівчини в Instagram збільшилась до 3,1 мільйона.

Скандальна модель знову вирішила пробігтися по футбольному полю (фото)

Модель Кінсі Воланскі намагалася знову вибігти на футбольне поле (фото: instagram.com/kinsey_sue)

Нагадаємо, що Кінсі Воланскі вдалося вибігти на стадіон під час фіналу Ліги Чемпіонів між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом". Після скандалу на фіналі ЛЧ кількість її фоловерів Instagram зросла з 300 тисяч до 2,5 мільйонів чоловік.

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