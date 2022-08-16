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Мобильные бригады психологов Фонда Ахметова помогают преодолеть травму войны

Фото: мобильные бригады психологов Фонда Ахметова помогают преодолеть травму войны (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова проводят бесплатные групповые психологические консультации для переселенцев в разных областях Украины на тему "Как преодолеть стресс во время войны".

За консультацией к психологам фонда в основном обращаются люди, вынужденно покинувшие свои дома.

Они, как и все жители Украины, переживают травму войны, но ее усиливает необходимость начинать все сначала в новом месте.

Сейчас консультации проходят в Запорожской и Днепропетровской областях, однако мобильные бригады психологов готовы приехать в другие общины страны.

"У проекта есть несколько целей. Первая-это профилактика стрессового состояния. Вторая - это психоэдукация, информирование людей. Третья - это предоставление людям техник, средств, которые они могут использовать для того, чтобы снижать уровень напряжения и стресса, который у них возникает", - объясняет Леся Залановська, психолог Фонда Рината Ахметова.

"Это психологическая помощь на городах: научить людей, как встраивать стресс, который есть и пока не заканчивается, в свою жизнь. А если это человек, который недавно приехал - речь идет о шоковой реакции и кризисной работе. Ее надо успокоить, дать опору", - добавляет психолог фонда Янина Астафьева.

Во время встреч психологи имеют дело с историями людей. Эти истории наполнены болью, страданием, горем, ужасом, отчаянием и тревогой за свое будущее.

Специалисты помогают посетителям выплеснуть боль и напряжение, накопившиеся внутри, преодолеть первый шок и шаг за шагом учиться жить дальше. При этом ключевое значение имеет возможность живого контакта.

Психологи подчеркивают: человеку важно не отделяться, не оставаться наедине со своей болью, а быть в социуме, рядом с другими. Во время групповой консультации терапевтический эффект имеет и сам факт того, что люди провели время вместе, услышали друг друга и разделили напряженность и переживания.

Напомним, что психологи фонда готовы приехать в вашу общину и провести бесплатную групповую психологическую консультацию на тему "Как преодолеть стресс во время войны". Для того, чтобы консультация состоялась:

позвоните на горячую линию Фонда Рината Ахметова 0 (800) 509 001 и договоритесь о времени и дате;

пригласите 15 или более слушателей;

найдите помещение для консультации.

Отметим, что психологическую помощь от фонда получили уже более 91 000 жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

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