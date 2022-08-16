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Мобільні бригади психологів Фонду Ахметова допомагають подолати травму війни

Фото: мобільні бригади психологів Фонду Ахметова допомагають подолати травму війни (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мобільні бригади психологів Фонду Ріната Ахметова проводять безкоштовні групові психологічні консультації для переселенців у різних областях України на тему "Як подолати стрес під час війни".

За консультацією до психологів Фонду здебільшого звертаються люди, які вимушено залишили свої домівки.

Вони, як і усі мешканці України, переживають травму війни, але її підсилює необхідність починати все спочатку у новому місці.

Наразі консультації проходять у Запорізькій та Дніпропетровській областях, проте мобільні бригади психологів готові приїхати до інших громад країни.

"У проекту є кілька цілей. Перша - це профілактика стресового стану. Друга - це психоедукація, інформування людей. Третя - це надання людям технік, засобів, які вони можуть використовувати для того, щоби знижувати рівень напруження і стресу, який у них виникає", - пояснює Леся Залановська, психолог Фонду Ріната Ахметова.

"Це психологічна допомога на містах: навчити людей, як вбудовувати стрес, який є і наразі не закінчується, у своє життя. А якщо це людина, яка нещодавно приїхала - йдеться про шокову реакцію та кризову роботу. Її треба заспокоїти, дати опору", - додає психолог фонду Яніна Астаф’єва.

Під час зустрічей психологи мають справу з історіями людей. Ці історії наповнені болем, стражданням, горем, жахом, відчаєм і тривогою за своє майбутнє.

Фахівці допомагають відвідувачам виплеснути біль та напруження, що накопичилися всередині, подолати перший шок та крок за кроком вчитися жити далі. При цьому ключове значення має можливість живого контакту.

Психологи підкреслюють: людині важливо не відокремлюватися, не залишатися наодинці зі своїм болем, а бути в соціумі, поруч з іншими. Під час групової консультації терапевтичний ефект має й сам факт того, що люди провели час разом, почули один одного та розділили напруженість й переживання.

Нагадаємо, що психологи фонду готові приїхати у вашу громаду та провести безкоштовну групову психологічну консультацію на тему "Як подолати стрес під час війни". Для того, щоби консультація відбулася:

зателефонуйте на гарячу лінію Фонду Ріната Ахметова 0 (800) 509 001 та домовтеся про час та дату;

запросіть 15 або більше слухачів;

знайдіть приміщення для консультації.

Зазначимо, що психологічну допомогу від фонду отримали вже понад 91 000 жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни".

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