Мобільні бригади психологів Фонду Ахметова провели лекцію щодо подолання стресу у Кривому Розі

Триває новий етап проєкту Фонду Ріната Ахметова з надання психологічної допомоги постраждалим від війни: мобільні бригади психологів подорожують Україною та допомагають людям, які несуть підвищене психоемоційне навантаження у воєнний час.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Психологічну підтримку та практичні інструменти боротьби зі стресом отримали на груповій лекції "Як впоратися з травмою війни" студенти фахового коледжу у Кривому Розі.

"Хочу подякувати Фонду Ріната Ахметова за тренінг. Наші студенти багато дізналися про те, як впоратися зі стресом, як поводити себе в тій чи іншій ситуації. Я вважаю, що це важливо зараз. А крім того, було дуже весело, емоційно, цікаво", - поділилася враженнями Ірина Борисова, завідувачка одного з відділень коледжу.

Юні учасники лекції зізнаються: війна принесла в їхні життя багато стресу та смутку. Більшість молодих людей раніше не знали про вправи, запропоновані психологами Фонду, та тепер зможуть використовувати їх для самодопомоги.

"Було корисно, ми дізналися багато нового. Хотілося б, щоб більше було таких заходів, де розповідають, як впоратися зі стресом", - зазначив Максим, студент коледжу.

Мобільні бригади психологів Фонду працюють із мешканцями прифронтових територій, медиками та соціальними працівниками, старшокласниками. Найближчим часом відбудуться 14 таких зустрічей.

"Травма війни небезпечна тим, що якщо вчасно не звернутися до фахівців, це може перерости в комплекс подій, які потім дуже складно розв’язати. Впоратися допомагають дихальні вправи, вправи на заземлення, методики з арт-терапії. Дуже важливо в цей час залишатися людиною, яка діє", - пояснює Тетяна Ковальська, психологиня фонду.

Понад 1 075 000 жителів України вже отримали психологічну допомогу від Фонду під час війни. Задля цього 250 психологів пройшли навчання Фонду Ріната Ахметова з курсу "Травма війни". Більше - за посиланням.