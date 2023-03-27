Мобільні бригади психологів Фонду Ахметова допомагають мешканцям у Запорізькій області

Проект з психологічної допомоги постраждалим від війни стартував у 2014 році. У 2022-му до нього долучилися мобільні бригади психологів.

Цьогоріч психологи Фонду допомагають також старшокласникам, лікарям та вчителям, які потребують додаткової уваги через психологічне навантаження.

Психологічну допомогу від фонду з 2014 року отримали вже понад 145 тисяч жителів України.

Задля цього 250 психологів пройшли навчання фонду з курсу "Травма війни".