Мобильные бригады психологов Фонда Ахметова помогают жителям в Запорожской области

Проект психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В 2022 году к нему присоединились мобильные бригады психологов.

В этом году психологи Фонда помогают также старшеклассникам, врачам и учителям, нуждающимся в дополнительном внимании из-за психологической нагрузки.

Психологическую помощь от фонда с 2014 года получили уже более 145 тысяч человек.

Для этого 250 психологов прошли обучение фонду по курсу "Травма войны".