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Мобильные бригады психологов Фонда Ахметова помогают жителям в Запорожской области

Мобильные бригады психологов Фонда Ахметова помогают жителям в Запорожской области (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова курсируют по Украине и предоставляют психологические консультации для уязвимых категорий населения. Недавно психологи фонда посетили Широковскую объединенную территориальную общину Запорожской области, где встретились с местными жителями и переселенцами.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Проект психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В 2022 году к нему присоединились мобильные бригады психологов.

В этом году психологи Фонда помогают также старшеклассникам, врачам и учителям, нуждающимся в дополнительном внимании из-за психологической нагрузки.

Психологическую помощь от фонда с 2014 года получили уже более 145 тысяч человек.

Для этого 250 психологов прошли обучение фонду по курсу "Травма войны".

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Запорожская область