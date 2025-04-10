Мобілізований учасник Нацвідбору поголився наголо і відповів, що зробив із довжелезним волоссям: фото "до" і "після"

За словами Якова (справжнє його ім'я - Іван), він збрив бороду та попрощався з довгим волоссям вимушено. Його ніхто не примушував стригтися, але співак розумів, що нині він проходить базову військову підготовку, а тому шевелюра йому заважатиме.

"Вибору не було. Ну не те, що мене примусили, а те, що я десь близько тижня, напевно, побув в розподільчому центрі (перед тим як потрапити на навчання) І за цей тиждень я зрозумів, що волосся не виживе просто протягом наступних 45 днів. Довелося його збрити", - пояснив Марний.

Також він розповів, що не став викидати волосся. Він відправив його своїй дружині. Вона буде зберігати "хвіст", адже пізніше він може принести користь.

"Дружина вже його відмила, заплела маленькі косички. І колись потім будемо розігрувати це все на донати", - зазначив Яків.

Марний "до" та "після" мобілізації (колаж: РБК-Україна)

На інтерв'ю співак сидів в шапці, але все ж показав, який має вигляд без довгого волосся. При цьому Марний зазначив, що йому це не подобається.

"Насправді я ненавиджу як я виглядаю без бороди і без волосся. Але за рахунок того, що в мене немає дзеркал і майже ніде не бачу свої відображення, то за це особливо не парюся. В моїй уяві я все ще такий, яким я був", - зізнався артист.

Своє волосся він відрощував приблизно 8 років. Нині він не знає, як його нову зачіску сприймуть фани гурту "ДК Енергетик". Але Марний спокійний щодо реакції дружини, адже каже, що вона покохала його точно не за довге волосся.

Коли мобілізували Марного

27 березня стало відомо, що соліста "ДК Енергетик" та учасник Нацвідбору "запакували" ТЦК.

"Йому сказали, що ми тільки дані ваші оновимо і повернемо вас. У підсумку його забрали в поліклініку, закрили там. Я потім туди прийшла, хоча б щоб побути поруч і підтримати. Але я не змогла потрапити туди, бо там усе на замках... Його відвезли на ДВРЗ. У червні має закінчитися навчання", - розповіла його дружина.