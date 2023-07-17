Мобілізація в Україні: протягом якого часу можна оскаржити висновки ВЛК і як це зробити

Висновки військово-лікарської комісії можна оскаржити двома шляхами - через вищестоячу ВЛК або через суд. Для цього мають бути вагомі підстави, які передбачені у Положеннях про військово-лікарську експертизу у ЗСУ.
Про це розповіли юристи адвокатського бюро "Вертикаль".
"Ви можете оскаржити рішення у вищестоячій або центральній військово-лікарській комісії або звернутися до суду. Строк звернення до суду - це пів року з дати винесення такого висновку. Але якщо ви не відразу пішли до суду, а спершу оскаржили попередні висновки у вищестоячій ВЛК і її висновок вас не задовільнив, то у вас є 3 місяці на звернення до суду з дати винесення рішення вищестоячої ВЛК", - пояснюють юристи.
Вони наголошують, що дія того висновку на час розгляду справи у суді може бути зупинена. А от якщо ви скаржитесь до вищестоячої ВЛК, то висновок продовжує діяти.
"Тож у суд звертатися все-таки вигідніше", - зазначають експерти.
Підставою для оскарження висновків ВЛК можуть бути наступні обставини:
Також підставою для оскарження можуть бути й інші обставини. Зокрема, формальне проходження ВЛК, лише "на папері" чи без реального обстеження.
За допомогою військового адвоката або військового юриста можна оскаржити рішення ВЛК.
Переглянути рішення ВЛК можна наступним чином:
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