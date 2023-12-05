Мобілізація в Україні: хто зараз має право розшукувати ухилянтів

Хто в Україні розшукує ухилянтів

Річ у тому, що працівники ТЦК не завжди можуть знайти військовозобов'язаних за вказаним чи зареєстрованим місцем проживання. Є випадки коли люди взагалі не ставали на облік або не ставали на облік військовозобов'язаних після 27 років.

Також існує проблема, коли чоловіки зареєстровані в одній області, а переселилися в іншу та не стали на облік у ТЦК за новим місцем проживання протягом 7 днів.

Начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Володимир Фітьо повідомив, хто може зараз шукати ухилянтів.

"Тими, хто ухиляється на даний момент, займаються правоохоронні органи, адже за ігнорування повісток передбачено адміністративну відповідальність. Дані про таких громадян передаються до поліції, яка може здійснювати певні пошукові заходи разом із представниками ТЦК та органів місцевого самоврядування", - повідомив він.

Відповідальність за ухилення від мобілізації

В Україні передбачено відповідальність за три такі види порушень:

порушення правил обліку

ухилення від обліку

ухилення від мобілізації

У нашій країні передбачено відповідальність за порушення правил обліку, ухилення від обліку та ухилення від мобілізації.

Так, за порушення військового обліку загрожує штраф. Це закріплено у статтях 210 чи 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Ухилення від військового обліку настає тоді, коли військовозобов'язаний, який має перебувати на обліку, отримав попередження від керівника ТЦК, у тому числі й усне, але не стало на облік. За ухилення передбачено кримінальну відповідальність.