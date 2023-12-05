Мобилизация в Украине: кто сейчас имеет право разыскивать уклонистов

Кто в Украине разыскивает уклонистов

Дело в том, что работники ТЦК не всегда могут найти военнообязанных по указанному или зарегистрированному месту жительства. Есть случаи, когда люди вообще не становились на учет или не становились на учет военнообязанных после 27 лет.

Также существует проблема, когда мужчины зарегистрированы в одной области, а переселились в другую и не стали на учет в ТЦК по новому месту жительства в течение 7 дней.

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Владимир Фитьо сообщил, кто может сейчас искать уклонистов.

"Теми, кто уклоняется на данный момент, занимаются правоохранительные органы, ведь за игнорирование повесток предусмотрена административная ответственность. Данные о таких гражданах передаются в полицию, которая может осуществлять определенные поисковые мероприятия вместе с представителями ТЦК и органов местного самоуправления", - сообщил он.

Ответственность за уклонение от мобилизации

В Украине предусмотрена ответственность за три таких вида нарушений:

нарушение правил учета

уклонение от учета

уклонение от мобилизации

В нашей стране предусмотрена ответственность за нарушение правил учета, уклонение от учета и уклонение от мобилизации.

Так, за нарушение военного учета грозит штраф. Это закреплено в статьях 210 или 210-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Уклонение от воинского учета наступает тогда, когда военнообязанный, который должен состоять на учете, получил предупреждение от руководителя ТЦК, в том числе и устное, но не встало на учет. За уклонение предусмотрена уголовная ответственность.