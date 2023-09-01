Мобілізація в Україні з 1 вересня: які зміни чекають чоловіків восени

Загальна мобілізація на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Водночас нещодавно президент заговорив про "посилення мобілізації".

Про те, які зміни чекають на чоловіків восени, а також кому і які повістки вручатимуть, читайте далі в матеріалі Styler.

Воєнний стан в Україні

Воєнний стан - особливий правовий режим. Він вводиться в державі або окремих її місцевостях за умови:

збройної агресії (загрози нападу)

небезпеки державній незалежності (її територіальній цілісності)

Такий режим передбачає:

надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки

тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини й громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень

В Україні воєнний стан було запроваджено одразу після повномасштабного вторгення країни-агресора.

Нещодавно президент нашої держави Володимир Зеленський підписав ухвалені парламентом 27 липня закони щодо продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб - до 15 листопада 2023 року.

"Посилення" мобілізації

23 серпня на прес-конференції в межах "Кримської платформи" Зеленський заговорив про "посилення" мобілізації, з проханням про яке до нього звернулися військові.

Тоді президент зауважив, що спершу варто навести лад із військкоматами та військово-лікарськими комісіями (ВЛК). І лише потім говорити про те, як збільшувати мобілізацію.

На думку юристів, якщо Верховна Рада вирішить посилити мобілізацію, можуть бути переглянуті норми, що надають відстрочку від служби певній категорії студентів.

Наприклад, можуть почати призивати тих, хто здобуває другу чи третю освіту після 30 років і вступав до навчальних закладів у 2022 році після запровадження воєнного стану.

Чи зміниться щось з 1 вересня

Міністр оборони Олексій Резніков під час прес-конференції 28 серпня наголосив, що мобілізація в Україні триватиме згідно з планами. Отже, додаткової мобілізації не має бути.

За його словами, нині проводяться зміни у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відбувається оновлення кадрового складу. Крім того, восени планують проаналізувати наявний в Україні мобілізаційний ресурс.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що загальна мобілізація триває вже понад 18 місяців і "відбувається спокійно".

"Ми жодного місяця не виходили на показники, які затверджували. Військові бережуть наших військовослужбовців і призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань… У нас мобілізація не припинялась ні на день, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких потрібно призвати для виконання тих чи інших завдань… Уже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який є на сьогодні", - наголосив Данілов.

Данілов запевнив, що загальна мобілізація "відбувається спокійно" (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Кому вручатимуть повістки восени

З 1 вересня повістки, як і раніше, можуть отримати всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років (які відповідають встановленим стандартам здоров'я та не мають відстрочення).

Насамперед мобілізації підлягають військовозобов'язані особи з бойовим досвідом, а вже потім - люди з певними спеціальностями (водії, зв'язківці, оператори БПЛА, фахівці зі снайпінгу - інструктори та стрільці, IT-фахівці тощо).

Кого зараз можуть мобілізувати:

придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків із досвідом військової служби віком від 18 до 60 років

придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби

знятих і виключених з військового обліку чоловіків віком від 18 до 60 років (з "білим квитком"), визнаних придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не скоювали тяжких злочинів

За власним бажанням піти на службу можуть:

призовники від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу (вони можуть підписати контракт із ЗСУ)

військовослужбовці строкової служби (чий строк військової служби завершився під час дії воєнного стану та військова служба яких продовжена понад встановлені терміни, і які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців)

жінки, які придатні за станом здоров'я

особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами (з проходженням служби за місцем проживання)

громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну

Які види повісток видаватимуть

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні двічі забороняли проводити призов на строкову службу (у 2022 році).

Згодом до закону "Про військовий обов'язок та військову службу" додали статтю 18-1, яка забороняє проведення призову під час воєнного стану.

Отже, призовники від 18 до 27 років не мобілізуються і повістки на строкову службу не видаються.

Виходячи з цього, у вересні громадянам видаватимуть три види повісток: