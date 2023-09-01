Мобилизация в Украине с 1 сентября: какие изменения ждут мужчин осенью

Общая мобилизация на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжается с 24 февраля 2022 года. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. В то же время, недавно президент заговорил об "усилении мобилизации".

О том, какие изменения ждут мужчин осенью, а также кому и какие повестки будут вручать, читайте дальше в материале Styler.

Военное положение в Украине

Военное положение - особый правовой режим. Он вводится в государстве или отдельных его местностях при:

вооруженной агрессии (угрозе нападения)

опасности государственной независимости (ее территориальной целостности)

Такой режим предполагает:

предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности

временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений

В Украине военное положение было введено сразу после полномасштабного вторжения страны-агрессора.

Недавно президент нашего государства Владимир Зеленский подписал принятые парламентом 27 июля законы о продлении действия военного положения и проведения общей мобилизации на 90 суток - до 15 ноября 2023 года.

"Усиление" мобилизации

23 августа на пресс-конференции в рамках "Крымской платформы" Зеленский заговорил об "усилении" мобилизации, с просьбой о которой к нему обратились военные.

Тогда президент отметил, что сначала стоит навести порядок с военкоматами и военно-врачебными комиссиями (ВВК). И только потом говорить о том, как увеличивать мобилизацию.

По мнению юристов, если Верховная Рада решит усилить мобилизацию, могут быть пересмотрены нормы, которые дают отсрочку от службы определенной категории студентов.

Например, могут начать призывать тех, кто получает второе или третье образование после 30 лет и поступал в учебные заведения в 2022 году после введения военного положения.

Изменится ли что-то с 1 сентября

Министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции 28 августа отметил, что мобилизация в Украине будет продолжаться согласно планам. Следовательно, дополнительной мобилизации не должно быть.

По его словам, сейчас производятся изменения в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Происходит обновление кадрового состава. Кроме того, осенью планируют проанализировать имеющийся в Украине мобилизационный ресурс.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что общая мобилизация продолжается уже более 18 месяцев и "проходит спокойно".

"Мы ни в один месяц не выходили на показатели, которые утверждали. Военные берегут наших военнослужащих и призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач… У нас мобилизация не прекращалась ни на день, но она происходит с учетом необходимости парней и девушек, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач… Уже отработан не первый этап мобилизации, суматохи не надо поднимать, потому что все идет по плану, который имеется на сегодняшний день", - сказал Данилов.

Данилов заверил, что общая мобилизация "происходит спокойно" (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Кому будут вручать повестки осенью

С 1 сентября повестки по-прежнему могут получить все военнообязанные граждане от 18 до 60 лет (которые отвечают установленным стандартам здоровья и не имеют отсрочки).

Прежде всего мобилизации подлежат военнообязанные лица с боевым опытом, а уже потом - люди с определенными специальностями (водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу - инструкторы и стрелки, IT-специалисты и т.д.).

Кого сейчас могут мобилизовать:

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет

пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без опыта военной службы

снятых и исключенных из военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, не совершавших тяжких преступлений

По собственному желанию пойти на службу могут:

призывники от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу (они могут подписать контракт с ВСУ)

военнослужащие срочной службы (чей срок военной службы завершился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев)

женщины, пригодные по состоянию здоровья

лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам (с прохождением службы по месту жительства)

граждане других стран, желающие защищать Украину

Какие виды повесток будут выдавать

После полномасштабного вторжения РФ в Украине дважды запрещали проводить призыв на срочную службу (в 2022 году).

Впоследствии к закону "О воинской обязанности и военной службе" добавили статью 18-1, запрещающую проведение призыва во время военного положения.

Следовательно, призывники от 18 до 27 лет не мобилизуются и повестки на срочную службу не выдаются.

Исходя из этого, в сентябре гражданам будут выдавать три вида повесток: