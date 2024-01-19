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Зірка "Кріпосної" заявила про бажання піти на фронт та висловилася про мобілізацію жінок

Відома актриса сказала, що думає про ухилянтів (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_actress)
Автор: Поліна Іваненко

Актриса та волонтер Анастасія Пустовіт, яка знімалася у серіалі "Кріпосна", зізналася, що хотіла б піти на фронт. Також артистка висловилася щодо мобілізації й виступила за те, що вона має відбуватися не тільки для чоловіків, а й для жінок.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Пустовіт розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Що актриса думає про жінок, які ховають своїх чоловіків від мобілізації

За словами Пустовіт, їй смішно бачити подібні ситуації, адже вона сама хоче піти на війну. Актриса неодноразово обговорювала цю тему з хлопцем-військовим.

Пустовіт визнає, що на неї чекає велика підготовка. Для початку потрібно пройти медичну комісію, отримати чимало навичок. Актриса планує навчитися керувати дронами, також їй потрібно знати, як надавати першу допомогу.

Нині ж вона вважає, що люди мають дотримуватися етики й не ображати почуття інших. Це, зазначила Пустовіт, стосується тих, хто говорить про небажання воювати.

"В мене є хлопець військовослужбовець. Я жодного свята з ним не зустріла, дуже рідко його бачу. Весь час самотня. Ну, будь ласка, не треба розповідати мені якісь речі, що "фух, його не забрали" або ще щось", - заявила актриса.

Відома актриса висловилася про бажання воювати (скріншот)

Мобілізація для жінок

За словами Пустовіт, мобілізація жінок може допомогти "замінити" чоловіків, які працюють на тилових посадах. 

"Я вважаю, що мобілізація повинна бути як і у жінок, так і у чоловіків. Тому що і жінки теж втомлюються. І можна піти на ті посади, не хочу образити всіх жінок, які знаходяться на передовій. Я маю на увазі тих, які взагалі ніколи не були дотичні до війни, не можуть замінити чоловіків, які знаходяться в тилових якихось частинах", - заявила актриса.

"А чоловікам дати можливість піти на фронт на заміну тих, хто там знаходиться вже другий рік", - додала вона.

 

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