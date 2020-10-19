Многодетная мама из Ровенской области стала вице-чемпионкой Украины по бодибилдингу (фото)

Украинка из города Сарны Ровенской области стала вице-чемпионкой по бодибилдингу в категории "фитнесс-бикини". Она заняла третье место в соревнованиях, которые проходили в Киеве и отправилась по приглашению на мировой турнир по бодибилдингу NPC в Испанию, где завоевала шестое место. Стоит отметить, что Юлия Маликова была на международных соревнованиях единственной украинкой.

Юлии Маликовой 30 лет и по специальности она учитель английского языка. Но как призналась спортсменка, она не работала по специальности и некоторое время была переводчицей. В зал она пришла три года назад, чтобы реализоваться и выбрала бодибилдинг. Через год она стала вице-чемпионкой в Национальной федерации по бодибилдингу. Сейчас Юлия работает тренером в тренажерном зале в Сарнах, пишет издание Radiotrek.

Юлия Маликова (Фото: facebook.com/yuliia.malikovа)

Муж спортсменки бизнесмен, занимается грузоперевозками. Пара воспитывает троих детей – двух сыновей 8 и 13 лет, и 8-летнюю дочку.

"Спорт не мешает семье. Поэтому поддерживают. У нас трое детей. Я успеваю и заниматься спортом, и работать, и уделять им внимание. Я встаю в 5.30 утра, ложусь в 24.00. Как все мамы, готовлю кушать утром и вечером. Уже старший сын с этим помогает, поэтому мне легче. Шесть дней в неделю у меня рабочих. В эти дни тренируюсь, а перед соревнованиями – ежедневно. Это стретчинг, кардиотренировки, силовые", - признается Юлия.

Она отмечает, что дети хотят быть на нее похожими, переняли привычки и отказались от сахара и предпочитают только здоровую еду.

Украинка стала вице-чемпионкой по бодибилдингу

Напомним, ранее мы писали о том, что украинка попала в топ-10 марафона в Лондоне и показала лучшее время.

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