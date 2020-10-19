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Діти

Багатодітна мама з Рівненської області стала віце-чемпіонкою України з бодибілдингу (фото)

Автор: Анна Шиканова

Мешканка Сарн за три роки в спортзалі досягла неймовірних успіхів

Українка з міста Сарни Рівненської області стала віцечемпіонкою з бодибілдингу у категорії "фітнес-бікіні". Вона посіла третє місце у змаганнях, які проходили в Києві та відправилася за запрошення на світовий турнір з бодибілдингу NPC в Іспанію, де виборола шосте місце. Варто відзначити, що Юлія Малікова була на міжнародних змаганнях єдиною українкою.

Юлії Маліковій 30 років та за фахом вона вчитель англійської мови. Але як зізналася спортсменка, вона не працювала за фахом та деякий час була перекладачкою. В зал вона прийшла три роки тому, щоб реалізуватися і вибрала бодибілдинг. Через рік вона стала віцечемпіонкою в Національній федерації з бодибілдингу. Зараз Юлія працює тренером у тренажерному залі в Сарнах, пише видання Radiotrek.

Юлія Малікова (Фото: facebook.com/yuliia.malikovа)

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Чоловік спортсменки бізнесмен, займається вантажоперевезеннями. Пара виховує трьох дітей – двох синів 8 і 13 років, та 8-річну доньку.

"Спорт не заважає сім'ї. Тому підтримують. У нас троє дітей. Я встигаю і займатися спортом, і працювати, і приділяти їм увагу. Я встаю о 5.30 ранку, лягаю о 24.00. Як всі мами, готую їсти вранці та ввечері. Вже старший син з цим допомагає, тому мені легше. Шість днів у тиждень у мене робочих. У ці дні тренуюся, а перед змаганнями – щодня. Це стретчинг, кардіотренування, силові", - зізнається Юлія.

Вона зазначає, що діти хочуть бути на неї схожими, перейняли звички та відмовилися від цукру і віддають перевагу тільки здоровій їжі.

Українка стала віцечемпіонкою з бодибілдингу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українка потрапила в найкращі 10 марафону в Лондоні та показала найкращий час.

А також розповідали про те, що на Прикарпатті живе найвища людина в Україні.

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