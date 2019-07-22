ru
ua

Много свежих могил: фото массового захоронения боевиков на родине Януковича


В Енакиево погибших пророссийских боевиков просто закапывают в землю

Фото массового захоронения боевиков так называемой "ДНР" на малой родине президента-беглеца Виктора Януковича появились в социальных сетях. Снимки свежих захоронений членов незаконных вооруженных формирований в районе оккупированного Енакиево опубликовал блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.

"В Енакиево на кладбище много свежих могил. Есть с фамилиями, а есть просто с позывными погибших опЛоЧленцев. А есть просто "неизвестные", - говорится в подписи к фото.

Известно, что эти снимки были сделаны в начале июля 2019 года.

Добавим, что на фотографиях показаны не только ряды свежих могил пророссийских боевиков, но также видны вырытые ямы для следующих захоронений.

 

Фото массового захоронения боевиков (twitter.com/dezhurka_dYnYrY)

Пользователи сети активно комментируют снимки и пишут, что пророссийских боевиков "как животных зарыли".

  • Хорошо принимает их земля украинская.
  • "Бессмертный" полк, казали вони.
  • Через тисячу років в Єнакієво буде багато нафти!
  • Чем больше таких могил, тем чище.
  • Щоб вони там усі так заховалися...
  • Помідорки й бурячки вродять.

Скриншот комментариев  

Скриншот комментариев  

Скриншот комментариев  

Напомним, что в сеть слили данные "ихтамнетов" на Донбассе.

Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях Иранского дипломата вызвали в МИД Британии из-за задержания танкера
Читать все новости