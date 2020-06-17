Фото украинца спровоцировало "расистский" скандал в Новой Зеландии

В Новой Зеландии начался скандал из-за фото украинского фотографа (коллаж: РБК-Украина)

В Новой Зеландии произошел "расистский" скандал из-за фото украинца

Вице-премьер-министр Новой Зеландии Питерс Уинстон, который занимает свой пост с 2017 года, попал в громкий скандал. Дело в том, что политика обвинили в расизме. Поводом для скандала стало фото с протестов в США, сделанное украинцем.

Уинстон разместил в Twitter фотографию, но не заметил, что на ней демонстранты несут плакаты с использованием не совсем толерантных высказываний. На следующий день он удалил это фото, однако СМИ успели сделать скрины. Об этом сообщает "zaholovok.com.ua".

Новозеландские издания активно обсуждают эту ситуацию, и называют случай "еще одной ошибкой Питерса". Стоит отметить, что до этого политика обвиняли в нацизме и нетерпимости.

Интересно, что автором фото является известный фотограф из Ужгорода Владимир Твердохлеб, который сейчас находится в гуще событий в США и делает фоторепортажи из местных протестов. Очевидно, фото для иллюстрации твита пресс-служба политика приобрела в одном из агентств, которое размещает работы фотографа.

Напомним, украинскую рэпершу Alyona Alyona обвинили в расизме после того, как она сделала пост в соцсети, в котором обратилась к украинцам и сказала, что людям нужно обращать больше внимание на свою страну, а не США.

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Автор: Роман Мирончук