Много общего: Верка Сердючка прокомментировала президентство Зеленского

Верка Сердючка высказалась о победе на выборах Зеленского
Популярная украинская певица Верка Сердючка высказалась о президентстве Зеленского. Андрей Данилко, который выступает в эпатажном образе Верки Сердючки признался, хочет ли он попасть в политику. Об этом он заявил в интервью "Светской жизни".
Верка Сердючка откровенно сообщила, что ей никто не предлагал баллотироваться в президенты.
"Нет, я это уже прошла", - призналась звезда.
Также украинская звезда рассказала о ее личном отношении к новому президенту Украины - Владимиру Зеленскому.
"У нас с Владимиром Александровичем есть много чего общего, у него, например, команда "Зе", а у нас команда "В", что означает "Вива", - шутит Сердючка.
Верка Сердючка о президентстве Зеленского – интервью (видео: Светская жизнь)
Следует напомнить, что недавно, 23 мая, Верка Сердючка выступала на свадьбе Насти Каменских и Потапа.
Также мы писали, что с Веркой Сердючкой произошел казус на Евровидении.
Ранее сообщалось, что зарубежные СМИ опозорились с "двойником" Верки Сердючки.