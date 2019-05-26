Много общего: Верка Сердючка прокомментировала президентство Зеленского

Популярная украинская певица Верка Сердючка высказалась о президентстве Зеленского. Андрей Данилко, который выступает в эпатажном образе Верки Сердючки признался, хочет ли он попасть в политику. Об этом он заявил в интервью "Светской жизни".

Верка Сердючка откровенно сообщила, что ей никто не предлагал баллотироваться в президенты.

"Нет, я это уже прошла", - призналась звезда.

Также украинская звезда рассказала о ее личном отношении к новому президенту Украины - Владимиру Зеленскому.

"У нас с Владимиром Александровичем есть много чего общего, у него, например, команда "Зе", а у нас команда "В", что означает "Вива", - шутит Сердючка.

Верка Сердючка о президентстве Зеленского – интервью (видео: Светская жизнь)

Следует напомнить, что недавно, 23 мая, Верка Сердючка выступала на свадьбе Насти Каменских и Потапа.

Также мы писали, что с Веркой Сердючкой произошел казус на Евровидении.

Ранее сообщалось, что зарубежные СМИ опозорились с "двойником" Верки Сердючки.