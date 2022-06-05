Много хлопот и разговоров: гороскоп для всех знаков Зодиака с 6 по 12 июня

Овен

Могут быть проблемы в общении с другими людьми, возможны перепады от любви до ненависти - в один шаг. Овны будут тянуть на себя все внимание и проявлять эгоизм, а это приведет к шатким попыткам равновесия в общении. И есть риск получить в ответ подобное отношение.

В финансовой сфере ожидается успех - возможны покупки товаров со скидкой, небольшое повышение доходов, разовая подработка.

Телец

Неделя станет для Тельцов продуктивной, но могут быть и поводы для расстройства. Постарайтесь с понедельника задать позитивный настрой на всю неделю вперед. А главной темой станут романтика и хобби.

В работе и делах стоит немного притормозить и понаблюдать за ситуацией.

Близнецы

Постарайтесь адекватно воспринимать критику в ближайшие дни - возможно вы услышите в свой адрес и нужную информацию. Желательно реально оценивать себя и не убеждать в собственной идеальности. У вас всегда есть, к чему стремиться.

Принимайте поддержку от окружающих - рядом с вами всегда найдутся люди, которые будут готовы помочь.

Рак

Энергетика у Раков на этой неделе будет слабая, обратите внимание на взаимоотношения в семье. Если проявите отзывчивость и доброту, то получите удачу и позитив. Постарайтесь быть беспристрастными и отзывчивыми. Работа и личные дела подождут.

Если вы хотя бы пару дней посвятите родителям, детям и второй половинке, то получите мощный заряд энергии и удачи.

Лев

На этой неделе опасным днем станет суббота - могут быть проблемы. Постарайтесь сейчас забыть слово "хочу". Вы привыкли, что все срабатывает по щелчку пальца, но в ближайшие дни этого не будет.

Вам придется приложить усилия для труда и защиты своих активов - речь о репутации, авторитете в семье и на работе. Предлагайте коллегам и начальству пути решения неурядиц.

Дева

Вселенная будет на стороне Дев на этой неделе. Свыше будут посылаться знаки, которые будут предупреждать об опасности. Постарайтесь не относиться к людям пренебрежительно - это убережет от проблем. Будьте снисходительны и доброжелательны со всеми.

Уверенность в друзьях и близких может пошатнуться, но потом восстановится. А все переживания будут напрасными.

Весы

Повысить энергетику и улучшить настроение поможет музыка, просмотр фильмов и общение с интересными людьми. Если Весы будут на волне позитива, то все трудности пройдут легко и быстро. Стоит больше отдыхать и не застревать до ночи в офисе и за работой.

Если проблемы все равно появятся, то они не должны быть причиной расстройства и апатии. Все трудности станут важным испытанием и дадут мудрость и выносливость.

Скорпион

На этой неделе произвести хорошее впечатление будет проще. И в общении с новыми людьми стоит больше импровизировать - новые виды приветствия, оригинальный подход. Не будьте скучными и такими, как все. Это позволит вам запомниться надолго.

Чтобы достичь успеха в ближайшие дни, Скорпионам нужно помнить, что путеводный руль в их руках, а не звезд.

Стрелец

Если вы хотели запустить перезагрузку своей жизни, то настало идеальное время. Вы сможете сделать много нового, обновить отношения, добиться больших высот на работе и в бизнесе.

Если стимула для совершенствования не было, то сейчас он точно появится. Вас могут ожидать и приятные домашние хлопоты. Постарайтесь не давать пустые обещания - это чревато большими проблемами в будущем.

Козерог

Неделя станет для Козерогов очень яркой. Могут прийти внезапные озарения, ожидаются важные и интересные события. Это поможет обрести уверенность в себе.

Постарайтесь разбираться с делами, где вы компетентны. Все остальное лучше отложить или передать профессионалам.

Водолей

У вас на этой неделе получится решить важные кармические задачи. Но для этого стоит избавиться от цинизма. Начало периода будет ярким и динамичным, а вот ближе к выходным отложите все инициативы.

Не обсуждайте свои финансовые дела, планы на будущее, амбиции и цели. Получите удовольствие от того, чем вы занимаетесь и отвлекитесь немного от работы.

Рыбы

У Рыб с 6 по 12 июня возможны громкие победы и в целом период станет очень необычным. Людям из вашего окружения может не понравится то, что вы делаете. Все решения, которые будут приняты под влиянием со стороны, могут нарушить процесс движения.

Постарайтесь на этой неделе думать только своей головой и не принимайте непрошенную помощь.