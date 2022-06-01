Гороскоп на июнь: самый полный прогноз каждому знаку Зодиака

Гороскоп на июнь 2022 расскажет каждому знаку Зодиака, чего ждать в сфере карьеры, финансов, любви, здоровье. Для всех представителей зодиакального круга найдется индивидуальный совет по перспективам, шансам, вероятным трудностям, которые могут случится в первый месяц лета.

Прогнозом с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

ОВЕН

Овен в июне 2022 должен действовать, бороться, воевать как в прямом, так и переносном значении. Удача будет сопутствовать вам.

Чем больше движения, тем будет больше возможностей в любых начинаниях и расширениях. Доходы будут являться реализацией личных усилий, физического труда. Личная энергия будет направлена на опыт и накопление материальных ресурсов, развитие талантов и финансовой предприимчивости.

Вы сможете грамотно распоряжаться своими средствами, зарабатывать деньги. Сейчас Марс находится в вашем знаке, а это значит, что в это время по-настоящему ценится то, что завоевано, что досталось путем борьбы. Подвиг - ключевое слово этого периода. Он может быть трудовым или военным, а в любое дело вы должны вкладывать все свои физические и душевные силы, бороться за справедливость.

В июне 2022 вы будете заняты денежными вопросами. Предвидится улучшение финансового положения. Это может быть дополнительный заработок либо премия, либо другие внезапные финансовые источники. Эти источники могут идти от творческой деятельности. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в будущем также могут принести денежную пользу. Захочется купить что-то дорогое или красивое. Прекрасная половина не сможет удержаться от походов по магазинам.

В июне 2022 Овен может быть ошеломлен неожиданными связями или обновлениями старых отношений, обновится важный для вас мир страсти и дикого желания, что хорошо для умственной работы. Но будьте аккуратны, так как есть опасность насилия.

Тяжелые переезды, поездки или командировки придется пережить Овну в июне 2022, поэтому заранее подготовьтесь к ним и внимательно соберите все нужные документы. Так как проверка будет жесткая.

ТЕЛЕЦ

В июне 2022 Тельцы будут блистать. Ваша способность привлекать внимание окружающих в этот период несомненна. По­пытки оказать личное влияние на определенных людей оправда­ют ваши ожидания. Обаяние, жела­ние сотрудничать и чувство юмора замет­но изменят существующее положение вещей.

Воспользуйтесь этим периодом, чтоб привести себя в порядок: сесть на диету, заняться спортом, сходить в барбершоп. От того как вы выглядите, многое зависит.

В июне 2022 Тельцы будут преодолевать трудности и препятствия в карьере. Возможны конфликты со старшими и начальством, борьба за популярность, социальный успех и положение. Большое честолюбие с направленной энергией на социальную реализацию. Напряженная борьба с конкурентами, противниками. Но есть большой потенциал к преодолению серьезных препятствий. Вас ждет удача и везение. Осуществление надежд. Тесное сотрудничество с ассоциациями, сообществами, волонтерами, социальными сетями.

В июне 2022 вас ждут внезапные и интересные знакомства или перерастание старых дружеских связей в сексуальные. Хороший период для контактов с друзьями, совместному участию в различных стартапах или общественных социальных мероприятиях. В семье возможны неожиданные события скорее позитивного характера, но сопровождающиеся хлопотами и необходимостью каких-то перемен. Возможно получение подарков. Возможна нежелательная беременность.

Полнолуние в июне 2022 высветит финансовый вопрос, на поверхность всплывут какие-то материальные потери и долги, неоправданные расходы, связанные с риском. Ваш график станет более на­пряженным, многие дела останутся незавершенными, поэтому вам понадобится ограничить их количество, как и число людей, ко­торым вы решили помочь. Вас будут беспокоить радо­стные и невеселые обстоятельства, и вы не ограничи­тесь размышлениями по их поводу.

БЛИЗНЕЦЫ

В середине июня 2022 года для Близнецов высветятся вопросы партнерства и сотрудничества. Возможна вражда, борьба и соперничество, конкуренция, неумение приходить к компромиссам. Нужно будет решать конфликтные ситуации или не состоявшиеся договоренности. Проблемы в семье или партнерских отношениях. Ищите возможность не доводить оппозицию до ненависти.

Работа и другие амбиции выступят в июне 2022 на первый план, ваши действия могут оказать важное влияние на ваше будущее. Вы будете упорно работать, чтоб произвести впечатление или привлечь внимание тех, кто обладает властью и влиянием. Кто-то из ваших родственников улучшит свое положение. Мужа или родственника могут мобилизовать.

Будьте готовы к неожиданным неблагоприятным финансовым обстоятельствам, могут быть потери аварийного характера или сгорание некоторых источников дохода. На этой почве возможны потеря интереса к делу, апатия, бездеятельность.

Будьте внимательны и аккуратны на производстве, на работе, берегите себя и не рискуйте.

В июне 2022 для Близнецов будут успешными проектами связанные с благотворительной деятельностью и созданием фондов. В июне 2022 есть риск правовых нарушений, судов, уголовной ответственности

РАК

В июне 2022 Раков ждут тяжелые путешествия, вынужденный отъезд или эмиграция, так же есть опасность судебного преследования и тюремного заключения, неприятные известия издалека. Вы будете склонны к самообману и избеганию ответственности. Рассеянность, злоупотребление алкоголем вас не спасет, а только усугубит ситуацию.

Но не все так грустно, некоторые из ваших самых заветных желаний могут осуществиться. Вступление в специальные организации и участие в социальной деятельности будут вознаграждены.

С друзьями в июне 2022 будет налаживаться связь, возможно сотрудничество с кем-либо из друзей и даже романтические отношения в дружеском кругу. Возможен небольшой доход через друзей или через коллаборацию.

Хороший период, чтоб запустить свой телеграмм-канал, изучить криптовалюту, NFT и новые способы заработка. Возможно, кто-то из друзей посоветует вам что-то дельное.

Полнолуние высветит вопросы самочувствия и здоровья, возможно понадобится лечение. Либо же подкинет какую-то тайную работу. В июне 2022 благоприятное время для лечения и хирургического вмешательства, все травмы будут излечены. Также возможен доход от медицинской деятельности, от санаториев, гостиниц, клиник. Будут выгодные финансовые дела необлагаемые налогами. Тайный, крупный источник доходов от хакерских операций, крупные откаты в полиции, налоговых операциях, с помощью закрытых операций и секретных служб.

ЛЕВ

В июне 2022 Львов ждет материальный ущерб в результате воровства, аварий или непреодолимых обстоятельств. Крупные потери в политической, социальной деятельности, а также на криптобиржах.

Но не стоит отчаиваться: будут и счастливые известия, и удача в творчестве, приобретение друзей среди иностранцев, политиков, творческих и известных личностей. Успешный запуск телеграм-каналов, групп, различных объединений в том числе и бизнес сообществ. Львов в июне 2022 ждут встречи с успешными людьми за границей.

Полнолуние в июне 2022 высветит проблемы зачатия, взаимоотношений с детьми, а также проблемы с любимыми и огорчения в любви, склонность к разрыву.

Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас вни­мание: пользуйтесь любым удобным слу­чаем, чтобы попасться им на глаза. Кроме того, июнь 2022 будет затрагивать взаимоотношения и деятельность, связанную с престарелыми членами семьи, начальством и предста­вителями власти. Взаимоотношения с женщинами в этот период заметно повлияют на ваше будущее. Есть шанс, что ваш союзник, супруг или партнер получит признание, деньги или продвижение.

Бракосочетание в июне 2022 указывает на обретение высокого положения, либо то, что вы заключаете союз чисто из меркантильных побуждений.

Возможны конфликты с начальством, чиновниками, матерью, свекровью, отчуждение или разлука с партнером по браку. У вашего партнера могут появиться дела за границей, в связи с чем он может отправиться туда. Ему могут предложить работу за границей.

В это время Львы будут проявляеть большую общественную активность, могут приобщиться к агитационной деятельности, принимать участие во всевозможных политических акциях, демонстрациях, митингах и выступлениях. Также в это время возможны неприятности с иностранцами, конфликты с преподавателями, проблемы со сдачей экзаменов. Существует реальная опасность в поездках, скандалы в пути, неприятности или травмы вдали от дома.

ДЕВА

Полнолуние в июне 2022 для Дев высветит вопросы, касающихся жилья, аренды недвижимости, переезда, прописки, вступление во владение чем-либо. Вас ждет благосклонность начальства или наконец-то решение вопросов жилья. Основательность в фундаментальных вопросах жизни. Но также могут быть и конфликты в семье, жилищные или семейные проблемы, разлука или отчуждение с одним из родителей. Неустойчивое социальное положение. Крупные неприятности на работе, болезнь или неприятности во время путешествия, вынужденная командировка. Судебные неприятности и разборки.

В июне 2022 прилив энергии может усилиться, благодаря чему вы решите множество вопросов. Доходы партнера или общая собственность могут потребовать большего внимания ил будут вызывать вопросы. По собственному выбору или по воле обстоятельств вам придется заняться сбором или выплатой долгов.

В июне 2022 Девам приходится много и интенсивно работать, решать вопросы, связанные с совместным бизнесом, чужими деньгами, страховками, наследством, налогами, взятками, алиментами или кредитами.

Возможны случайные интимные связи или резкие перемены, экстремальные ситуации. В благоприятном ключе есть вероятность романтического увлечения, брака или совместный бизнес в другой стране. Могут возникнуть ситуации с повторным браком или судебным решением.

Есть потенциал, что вы займетесь написанием, изданием или покупкой книг. Вы будете прилагать усилия связанные со здоровьем или работой кого-либо из родителей. В ваших планах также общение и укрепление взаимоотношений с родственниками со стороны супруга.

Успех в делах образования, науки, творчества и спорта, участие в международных мероприятиях, турне. Отъезд детей в заграницу на учебу. Дети будут учить языки или готовиться к поступлению за границей.

ВЕСЫ

В июне 2022 могут быть проблемы в обучении, с деловыми партнерами и бумагами, могут быть обвинения, склоки, сплетни по отношению к вам, обман и мошенничество, невыгодные поездки, в том числе несчастливые туристические поездки, ссоры с родственниками по браку.

В июне 2022 Весы проявят активность в вопросах, связанных с партнерством, любыми взаимоотношениями или с сотрудничеством. Нередко вы вынуждены с головой уходить в дела супруга или партнера по бизнесу, выполнять за него рабочие обязанности, помогать ему в чем-либо, делать за него всевозможную физическую работу. Этот период благоприятен для заключения договоров, контрактов, деловых встреч с партнерами, посреднической деятельности.

Возможны проблемы с законом, судебное разбирательство, решение которого скорее всего будет не в пользу. В личных отношениях также далеко не все гладко. Возможны ссоры, отчуждение, нетерпимость к партнеру вплоть до развода. Может вскрыться измена или другие нелицеприятные деяния человека, подрывающие его доброе имя.

Июнь 2022 будет благоприятствовать финансовым спекуляциям, инвестированию, разделу прибыли, объединению капитала. Возможно получение наследства.

СКОРПИОН

В июне 2022 Скорпионов ждет выгода от чужих денег и вещей, доходы от коммерческой деятельности и бизнеса. Приобретение очень дорогих вещей. Крупные инвестиции. Подарки от партнера по браку. Возможно получения наследства в результате чьей-то смерти. Но могут быть и неоправданные расходы, связанные с риском. Чрезмерные траты. Невыполнения обязательств по кредитам.

В июне 2022 центр событий смещается от вас к другим людям, особенно это относится к вашим брачным или деловым партнерам. Кроме того, возмож­ны изменения, связанные с юридически­ми вопросами, контрактами, связями с общественностью, доходами родных и си­туациями, в которых вы будете стремить­ся к сотрудничеству и предлагать его.

Скорпионы, как ни странно, в июне 2022 будут пытаться быть приветливыми, общителеными, и искать контакты с другими людьми, завязывать новые знакомства. В этот период может увеличится ваша популярность. Это очень хорошее время для рекламы, продвижения своих интересов, завоевания симпатий и обретения новых связей. Вы будете вовлечены либо в общественную либо социальную деятельность, волонтерство.

В любом случае в это время надо больше находиться "на людях", чтобы не упустить возможность найти слушателей, заинтересовать их своими проектами и сделать своими союзниками, привлечь инвесторов заграницей.

Благоприятное время, чтоб сменить работу или активно заниматься поиском работы. Кому-то из близких может понадобиться ваша помощь.

Если почувствуете недомогание, сразу предпринимайте какие-либо действия, направленные на улучшение или укрепление собственного здоровья. Запишитесь в тренажерные секции, посещайте сеансы массажа, бегайте по утрам и т. д. Могут обостриться хронические болезни, в некоторых случаях может возникнуть необходимость в операции. Но соглашаться на нее следует только в случае экстренной необходимости.

Возможны аварии, пожар на рабочем месте, поломка механизмов и другие технические проблемы. Увеличивается опасность несчастного случая на производстве.

Приобретение недвижимости или получение наследства, получения ипотеки, благоприятное время для строительства и капитального ремонта. Благоприятное время с 12 по 20 июня.

СТРЕЛЕЦ

В июне 2022 у Стрельцов обострятся все аналитические и технические качества ума, усилится чувство юмора, а также вы начнете видеть глубокую суть вещей и людей, вам легче влиять на собеседников

В июне 2022 могут быть проблемамы с детьми, также непредвиденные ситуации, которые заставят вас тратить энергию, бегать, потеть, переживать, выкладываться из-за недвижимости, родственников, ваших собственных действий. Мир будет искажать течение событий в семье и на работе, раздувая из мухи слона.

На работе есть риск реорганизации или увольнения. Также проблемы по недвижимости или переезду. Стрельцам в 2022 придется за кем-то ухаживать, возможно это престарелый родственник.

Удача для Стрельцов в июне 2022 будет сопутстовать в таких делах: тема заграницы, удача при эмиграции к вероятности переезда, получение денег, которые вы не заработали собственным трудом (наследство, страховка, бонус, подарок, соцвыплаты и т. д.

Вам захочется заниматься тем, что доставляет вам физическое удовольствие и радость. В этом месяце будет нередко наблюдается прорыв в творческих профессиях или в спорте.

Возможны неприятности в любовной сфере, ссоры с любимыми из-за несдержанности, денег, переезда, нетерпимости, ревности, грубости. Может дойти до разрыва отношений. Неприятности, травмы или несчастный случай с любимым человеком или с детьми, творческие неудачи, денежные потери из-за аферы, рискованных финансовых операций, азартных игр. Берегите детей и женщин. Женщинам следует опасаться сексуального насилия.

КОЗЕРОГ

В июне 2022 Козерогам светит апатия, лень, зависимость от внешних факторов, причем вроде на вас объективно ничто не давит, нет никакой агрессии, но вы чувствуете себя в полной растерянности, вас захлестывают неконтролируемые всплески эмоций и страхи будущего, неизвестности, прежние желания и ориентиры теряют ценность, вы погружаетесь в хаос.

В июне 2022 выйдут на поверхность скрытые пороки и секреты из прошлого, как будто кто-то намеренно копается в вашем грязном белье. Обычная жизнь, любовь, работа задвигаются на задний план в пользу нового идеала, от которого вы фанатеете и забываете есть-спать-мыться, плавая в миражах.

В июне 2022 для Козерогов есть риск заболеваний, травм, проблем из-за рассеянности. Вам нужно укрепить ваши тылы, стабилизировать эмоциональный фон, дисциплину, вы лучше сможете контролировать себя, свое время и людей вокруг, вам проще будет разобраться с ментальным фокусом и строить что-то крупное и долгое.

В июне 2022 есть удача с недвижимостью, с начальством и особенно с высокопоставленными дамами, богатыми женщинами. Также есть вероятность у предприимчевых к крупным покупкам, к регистрации бизнеса заграницей, к вхождению в в социальное или бизнес сообщество, появления ребенка. Могут быть налоговые льготы по работе, от бюрократических служб.

Если здоровье зашкаливает, то это время благоприятное для лечения в клинике или санатории. Интриги в делах и неприятности на работе, серьезные болезни (больничная койка).

ВОДОЛЕЙ

В июне 2022 Водолеям мир будет способствовать успехам в карьере и бизнесе, укреплять или способствовать созданию семьи, давать покровительство вышестоящих персон, масштабировать или даже преувеличивает в глазах окружающих ваши таланты и достижения.

Также вас ждет симпатия, успех, популярность - от выступлений, конференций, ондайн, ютуба, преподавания, лекций, любых публичных профессий. Сценический дар, актерские способности. Вы умеете работать на публику. Возбуждаете симпатию в окружающих.

В июне могут быть чрезмерные траты на детей, развлечения, обучение, неудачные спекуляции на криптобирже или вложениях. Также ссоры с родственниками, братьями, сестрами, соседями. Важно привести впорядок авто, иначе проблемы на дорогах.

В июне 2022 важную часть займет нетворкинг и связи. В это время придется много двигаться, разъезжать, заниматься несколькими делами сразу. Вы можете вовлекать в решение своих проблем знакомых, друзей, близких родственников, привлекать их к своим делам. Может возникнуть необходимость в командировках. В целом в поездках следует быть внимательным. Предпочтительны лишь деловые поездки, развлекательные лучше отложить до лучших времен.

Полнолуние высветит вопросы связанные с детьми, криптой, инвестициями, любовниками и отношениями.

РЫБЫ

В июне 2022 мир знакомит Рыб с интересными учителями, умножит вашу профессиональную популярность, подарит машины или подписчиков. Будет удача в запуске блогов, телеграм-каналов, выпуске книги, организации соц- и бизнес сообществ, благотворительных фондов, так же успех в подаче документов куда-либо и всех заграничных делах.

В июне 2022 изменятся течение дел на работе - вплоть до плотного сгущения туч и увольнения, также высок риск проблем по здоровью или сомнительных уголовных ситуаций. Остерегайтесь вранья и воровства, насилия, противодействия хейтеров и тайных недоброжелателей.

В июне 2022 Рыб ждет успешное решение вопросов, касающихся жилья, аренды, прописки на родине или заграницей, вступление во владение чем-либо.

Полнолуние высветит некие вопросы с вашим отцом либо найдется решение по недвижимости, найдутся документы, ключи и т. д. Может быть разлука или отчуждение с одним из родителей. Неустойчивое социальное положение. Конфликт в семейных вопросах.