Много ягод и фруктов может быть очень опасно для здоровья: врач предупредила о последствиях

Врач рассказала, чем опасно чрезмерное употребление ягод и фруктов
Лето - это сезон ягод и фруктов, которые обожают практически все украинцы. Но злоупотреблять дарами лета не стоит, так как чрезмерное употребление грозит лишним весом и ожирением печени.
Об этом предупреждает доктор-эндокринолог Зухра Павлова, передает МедикФорум.
Медик сообщила, что фруктоза, которая содержится в ягодах и фруктах, может провоцировать накопление жировых клеток в организме.
Поэтому людям, которые склонны к полноте, нужно ограничить данные продукты, поскольку переизбыток чреват появлением опасных процессов в печени.
"Регулярное потребление большого количества фруктов и ягод может стать одной из причин неалкогольного цирроза печени", - предупредила доктор-эндокринолог.
Эндокринолог дала ряд рекомендаций по поводу употребления фруктов и ягод:
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