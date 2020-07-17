Багато ягід і фруктів може бути дуже небезпечно для здоров'я: лікар попередила про наслідки

Лікар розповіла, чим загрожує надмірне вживання ягід і фруктів
Літо - це сезон ягід і фруктів, які обожнюють практично всі українці. Але зловживати дарами літа не варто, через те, що надмірне вживання загрожує зайвою вагою і ожирінням печінки.
Про це попереджає лікар-ендокринолог Зухра Павлова, передає МедикФорум.
Медик повідомила, що фруктоза, яка міститься в ягодах і фруктах, може провокувати накопичення жирових клітин в організмі.
Тому людям, які схильні до повноти, потрібно обмежити ці продукти, оскільки надлишок загрожує появою небезпечних процесів у печінці.
"Регулярне вживання великої кількості фруктів і ягід може стати однією з причин неалкогольного цирозу печінки", - попередила лікар-ендокринолог.
Ендокринолог дала низку рекомендацій з приводу вживання фруктів і ягід:
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