Багато ягід і фруктів може бути дуже небезпечно для здоров'я: лікар попередила про наслідки

Літо - це сезон ягід і фруктів, які обожнюють практично всі українці. Але зловживати дарами літа не варто, через те, що надмірне вживання загрожує зайвою вагою і ожирінням печінки.

Про це попереджає лікар-ендокринолог Зухра Павлова, передає МедикФорум.

Медик повідомила, що фруктоза, яка міститься в ягодах і фруктах, може провокувати накопичення жирових клітин в організмі.

Тому людям, які схильні до повноти, потрібно обмежити ці продукти, оскільки надлишок загрожує появою небезпечних процесів у печінці.

"Регулярне вживання великої кількості фруктів і ягід може стати однією з причин неалкогольного цирозу печінки", - попередила лікар-ендокринолог.

Ендокринолог дала низку рекомендацій з приводу вживання фруктів і ягід:

Не з'їдайте за день більш як 200-300 грамів фруктів.

Їжте ці продукти після основного прийому їжі, а не натщесерце.

Не їжте фрукти і ягоди у вечірній час.

Не робіть з фруктів і ягід сік, оскільки в ньому міститься концентрована доза фруктози, позбавленої клітковини. Вживання напою сприяє різкому збільшенню рівня цукру в крові і може спровокувати виникнення подагри.

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