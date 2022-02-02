Многие не знают годами: лор рассказала, как чистить уши взрослым и детям

Многие из нас до сих пор не знают, что чистить уши ватной палочкой - недопустимо.
Как же нужно очищать уши от серы рассказала на странице Доказові батьки лор Валентина Любчак.
Сера в ухе придумана природой не просто так. Она выполняет защитную функцию, как пленка обволакивает кожу наружного слухового прохода и не дает патогенной флоре внедряться.
"При жевании, наружный слуховой проход волнообразными движениями постепенно очищается от избытка серы, поэтому внутри ушко чистить нельзя, достаточно просто пальцем во время мытья головы - смыть избыток серы, вышедший со слухового прохода", - сообщила медик.
"Подумайте, ведь вы эту гигиеническую процедуру проводите вслепую, ориентируясь на собственные ощущения", - резюмировала врач.
Как мы ранее писали, врач назвала неожиданные причины появления герпеса.