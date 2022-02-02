Багато хто не знає роками: лор розповіла, як чистити вуха дорослим і дітям

Багато з нас досі не знають, що чистити вуха ватною паличкою - неприпустимо.
Як же потрібно очищати вуха від сірки розповіла на сторінці Доказові батьки лор Валентина Любчак.
Сірка в вусі придумана природою не просто так. Вона виконує захисну функцію, як плівка обволікає шкіру зовнішнього слухового проходу і не дає патогенній флорі впроваджуватися.
"При жуванні, зовнішній слуховий прохід хвилеподібними рухами поступово очищається від надлишку сірки, тому всередині вушко чистити не можна, досить просто пальцем під час миття голови - змити надлишок сірки, що вийшов зі слухового проходу", - повідомила медик.
"Подумайте, адже ви цю гігієнічну процедуру проводите наосліп, орієнтуючись на власні відчуття", - резюмувала лікар.
Як ми раніше писали, лікар назвала несподівані причини появи герпесу.