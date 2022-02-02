ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Многие не знают годами: лор рассказала, как чистить уши взрослым и детям

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 08:56
Многие не знают годами: лор рассказала, как чистить уши взрослым и детям Фото: Как правильно чистить уши (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Многие из нас до сих пор не знают, что чистить уши ватной палочкой - недопустимо.

Как же нужно очищать уши от серы рассказала на странице Доказові батьки лор Валентина Любчак.

Сера придумана не просто так

Сера в ухе придумана природой не просто так. Она выполняет защитную функцию, как пленка обволакивает кожу наружного слухового прохода и не дает патогенной флоре внедряться.

Как чистить уши детям

"При жевании, наружный слуховой проход волнообразными движениями постепенно очищается от избытка серы, поэтому внутри ушко чистить нельзя, достаточно просто пальцем во время мытья головы - смыть избыток серы, вышедший со слухового прохода", - сообщила медик.

Почему еще нельзя чистить уши

  • Вы можете травмировать слуховой проход и барабанную перепонку
  • Кроме того, сера при этом не извлекается наружу, а наоборот, проталкивается вглубь и утрамбовывается. В конечном итоге это приводит к образованию серной пробки.
  • Ватные палочки предназначены для коррекции макияжа, точечного нанесения лекарственных и косметических средств, но никак не для чистки ушей или носа.

"Подумайте, ведь вы эту гигиеническую процедуру проводите вслепую, ориентируясь на собственные ощущения", - резюмировала врач.

Как мы ранее писали, врач назвала неожиданные причины появления герпеса.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье
LITE
Шедеврально: в новом эпизоде "Эйфории" воссоздали сцены из мирового искусства
Шедеврально: в новом эпизоде "Эйфории" воссоздали сцены из мирового искусства