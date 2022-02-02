Многие не знают годами: лор рассказала, как чистить уши взрослым и детям

Многие из нас до сих пор не знают, что чистить уши ватной палочкой - недопустимо.

Как же нужно очищать уши от серы рассказала на странице Доказові батьки лор Валентина Любчак.

Сера придумана не просто так

Сера в ухе придумана природой не просто так. Она выполняет защитную функцию, как пленка обволакивает кожу наружного слухового прохода и не дает патогенной флоре внедряться.

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"При жевании, наружный слуховой проход волнообразными движениями постепенно очищается от избытка серы, поэтому внутри ушко чистить нельзя, достаточно просто пальцем во время мытья головы - смыть избыток серы, вышедший со слухового прохода", - сообщила медик.

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Кроме того, сера при этом не извлекается наружу, а наоборот, проталкивается вглубь и утрамбовывается. В конечном итоге это приводит к образованию серной пробки.

Ватные палочки предназначены для коррекции макияжа, точечного нанесения лекарственных и косметических средств, но никак не для чистки ушей или носа.

"Подумайте, ведь вы эту гигиеническую процедуру проводите вслепую, ориентируясь на собственные ощущения", - резюмировала врач.