Багато хто не знає роками: лор розповіла, як чистити вуха дорослим і дітям

Багато з нас досі не знають, що чистити вуха ватною паличкою - неприпустимо.

Як же потрібно очищати вуха від сірки розповіла на сторінці Доказові батьки лор Валентина Любчак.

Сірка придумана не просто так

Сірка в вусі придумана природою не просто так. Вона виконує захисну функцію, як плівка обволікає шкіру зовнішнього слухового проходу і не дає патогенній флорі впроваджуватися.

Як чистити вуха дітям

"При жуванні, зовнішній слуховий прохід хвилеподібними рухами поступово очищається від надлишку сірки, тому всередині вушко чистити не можна, досить просто пальцем під час миття голови - змити надлишок сірки, що вийшов зі слухового проходу", - повідомила медик.

Чому ще не можна чистити вуха

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Крім того, сірка при цьому не витягується назовні, а навпаки, проштовхується вглиб і утрамбовується. В кінцевому підсумку це призводить до утворення сірчаної пробки.

Ватяні палички призначені для корекції макіяжу, точкового нанесення лікарських і косметичних засобів, але ніяк не для чищення вух або носа.

"Подумайте, адже ви цю гігієнічну процедуру проводите наосліп, орієнтуючись на власні відчуття", - резюмувала лікар.