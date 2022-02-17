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Многие из нас делают неправильно: как всегда точно измерять ингредиенты для выпечки

Автор: Светлана Мащенко

Правильное измерение компонентов для выпечки имеет большое значение. Тут правило "на глаз" может не сработать. А чтобы не перевести продукты и не испортить настроение, следует придерживаться некоторых простых правил.

Об этом пишет ресурс ShubaFood.

К примеру, точное измерение количества муки повлияет на вкус и текстуру выпечки. То же с сахаром, разрыхлителями, молоком, водой, другими сухими и влажными компонентами.

Правильная мерная чашка "решает"

Существуют мерные чашки для жидкости и для сухих продуктов. Если их путать, точность может пострадать.

Стандартизированные, но недорогие (правильные) наборы для измерения могут (и должны) отличаться по размеру. К сожалению, милые керамические мерные чашки или мерные ложки в форме сердца часто разработаны больше для внешнего вида, чем для точности.

Мерные стаканы для жидкости сделаны из прозрачного стекла или пластика и имеют носик, чтобы вы могли легко выливать.

Мерные стаканчики для сухого вещества изготовлены из металла или пластика. Основной набор содержит 1 стакан, 1/2 стакана, 1/3 стакана и 1/4 стакана.

Мерные ложки, которые используются для сухих и жидких ингредиентов. Самая большая мера в наборе - это столовая ложка. Наименьшее обычно составляет 1/4 чайной ложки, хотя некоторые наборы содержат 1/8 чайной ложки.

Для максимальной точности используйте кухонные весы

Сейчас кухонные весы, которые измеряют вес до 10 кг, доступны каждому. В большинстве случаев измерение по весу более точное, чем измерение по объему. Если рецепт предусматривает 140 грамм муки, никакой проблемы нет.

А вот измерение муки стаканом может отличаться по весу. Ведь разрыхленной муки в стакане может быть 120 граммов, а "сбитой" - все 170 граммов.

Таким образом, вы получите лучшие результаты, особенно в выпечке, если перейдете на взвешивание ингредиентов.

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