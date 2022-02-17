Багато хто з нас робить неправильно: як завжди точно вимірювати інгредієнти для випічки

Наприклад, точне вимірювання кількості борошна вплине на смак і текстуру випічки. Те ж з цукром, розпушувачами, молоком, водою, іншими сухими і вологими компонентами.

Правильна мірна чашка "вирішує"

Існують мірні чашки для рідини і для сухих продуктів. Якщо їх плутати, точність може постраждати.

Стандартизовані, але недорогі (правильні) набори для вимірювання можуть (і повинні) відрізнятися за розміром. На жаль, милі керамічні мірні чашки або мірні ложки у формі серця часто розроблені більше для зовнішнього вигляду, ніж для точності.

Мірні склянки для рідини зроблені з прозорого скла або пластику і мають носик, щоб ви могли легко виливати.

Мірні стаканчики для сухої речовини виготовлені з металу або пластику. Основний набір містить 1 склянку, 1/2 склянки, 1/3 склянки і 1/4 склянки.

Мірні ложки, які використовуються для сухих і рідких інгредієнтів. Найбільша міра в наборі - це столова ложка. Найменше зазвичай становить 1/4 чайної ложки, хоча деякі набори містять 1/8 чайної ложки.

Для максимальної точності використовуйте кухонні ваги

Зараз кухонні ваги, які вимірюють вагу до 10 кг, доступні кожному. У більшості випадків вимірювання за вагою більш точне, ніж вимірювання за об'ємом. Якщо рецепт передбачає 140 грамів борошна, ніякої проблеми немає.

А ось вимірювання борошна склянкою може відрізнятися за вагою. Адже розпушеного борошна в склянці може бути 120 грамів, а "збитого" - всі 170 грамів.

Таким чином, ви отримаєте кращі результати, особливо в випічці, якщо перейдете на зважування інгредієнтів.