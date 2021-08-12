"Мне неудобно материться при Ольге": Фреймут попыталась научить рэпера-брутала элегантно пить чай

Концепт спецпроекта заключается в том, что Оля приглашает звездного гостя за стол, при этом рассказывая и показывая правила этикета.

"Гостем стал видеоблогер и рэпер Kyivstoner, который от хороших манер далек так же, как Троещина от метро. На его примере Фреймут и объясняла, как держать чашку, размешивать сахар и есть круассан", - подписана нарезка смешных моментов.

Фреймут обложила рэпера-брутала салфетками и придерживала ему подбородок, пока тот сербал чай. Все выглядело довольно нелепо, контрастно, но при этом мило.

"Простите, пожалуйста, сейчас нас смотрят серьезные воспитанные люди... Честно, мне очень искренне... дискомфортно при Ольге материться, но с другой стороны как-то вообще п**уй", - сказал музыкант.

Видео: Фреймут учит Kyivstoner пить чай (t.me/Kulturnaya_Prachechnaya)

Вот как отреагировали пользователи сети, посмотрев первый выпуск шоу с Ольгой Фреймут:

Це бомба! Обожнюю Ольгу і дуже чекала в Ютубі. Ви повернулись з крутим форматом.

Это гениально. Оля, наконец-то вы снимаете что-то свое, очень смешной и интересный формат.

Цікавий формат, вчити на прикладі когось, підкреслюючи помилки. Дуже позитивний випуск.

Цікаво та пізнавально у легкому невимушеному форматі... Прикольно. Чекаю на інші випуски.

Полный выпуск шоу можно посмотреть по ссылке тут.