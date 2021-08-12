"Мені незручно матюкатися при Ользі": Фреймут спробувала навчити репера-брутала елегантно пити чай

Концепт спецпроекту полягає в тому, що Оля запрошує зіркового гостя за стіл, при цьому розповідаючи і показуючи правила етикету.

"Гостем став відеоблогер і репер Kyivstoner, який від хороших манер далекий так само, як Троєщина від метро. На його прикладі Фреймут і пояснювала, як тримати чашку, розмішувати цукор і їсти круасан", - підписана нарізка смішних моментів.

Фреймут обклала репера-брутала серветками і притримувала йому підборіддя, поки той сьорбав чай. Все виглядало досить безглуздо, контрастно, але при цьому мило.

"Вибачте, будь ласка, зараз нас дивляться серйозні виховані люди... Чесно, мені дуже щиро... дискомфортно при Ользі матюкатися, але з іншого боку якось взагалі п**уй", - сказав музикант.

Відео: Фреймут вчить Kyivstoner пити чай (t.me/Kulturnaya_Prachechnaya)

Ось як відреагували користувачі мережі, подивившись перший випуск шоу з Ольгою Фреймут:

Це бомба! Обожнюю Ольгу і дуже чекала в Ютубі. Ви повернулися з крутим форматом.

Це геніально. Оля, нарешті ви знімаєте щось своє, дуже смішний і цікавий формат.

Цікавий формат, вчити на прикладі когось, підкреслюючи помилки. Дуже позитивний випуск.

Цікаво та пізнавально у легкому невимушеному форматі... Прикольно. Чекаю на інші випуски.

Повний випуск шоу можна подивитися за посиланням тут.