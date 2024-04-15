Млинці з шинкою та сиром у хрусткій паніровці: рецепт неймовірної закуски

Що потрібно для млинців в паніровці

Для того, щоб приготувати хрусткі зовні млинці зі смачною начинкою, потрібні такі інгредієнти:

Борошно - 220 г

Молоко - 500 мл

Яйця - 7 шт.

Цукор - 2 ст. л.

Шинка - 150 г

Сир - 255-260 г

Сирний соус (або майонез чи сир "Філадельфія") - 100 г

Панірувальні сухарі - 250 г

Сіль - дрібка

Олія - 2-3 ст. л.

Вершкове масло - для смаження

Як готувати млинці в паніровці

Для початку зробіть тісто для млинців - з'єднайте 3 яйця з сіллю і цукром, просійте борошно в окрему миску. Додайте половину борошна до яєць, ретельно перемішайте суміш та влийте половину молока - воно має бути ледь теплим, не гарячим чи холодним.

Після цього всипте решту борошна і трохи перемішайте суміш. Долийте молоко і перемішайте тісто до однорідної консистенції. Додайте олію, розмішайте та залиште тісто на 15 хвилин.

Розігрійте пательню та, розхитуючи її, вилийте тісто так, щоб воно рівномірно розподілилося по поверхні.

Обсмажте млинці по 3-5 хвилин з кожного боку, зменшивши вогонь до середнього.

Змастіть одну сторону млинця соусом або майонезом, натріть сир на тертці та викладіть разом з шинкою на соус. Натертого сиру має бути 250 г, тож варто брати трохи більший за вагою шматочок.

Загорніть млинець - спочатку складіть бокові, верхню та нижню частину до центру, щоб утворився квадрат, а потім згорніть рулетом.

Підготуйте кляр - 4 яйця злегка збийте до однорідної маси з сіллю до вашого смаку, в окрему миску висипте панірувальні сухарі. Занурте млинець у кляр і обваляйте в сухарях - і повторіть цю дію.

Обсмажте рулети до золотавої скоринки, по 5-7 хвилин з кожного боку - і смачні млинці у хрусткій паніровці готові.