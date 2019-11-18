Младше на 51 год: возлюбленная Чапкиса пришла на Танцы со звездами

Во время полуфинала Танцев со звездами 17 ноября 89-летний Григорий Чапкис рассказал о своей новой подруге, которая присутствовала в зрительном зале. Возлюбленной хореографа 38 лет, она младше него более, чем на полвека.

Именитый хореограф был женат три раза. От первых двух браков у него родились дочь и сын, которые продолжают дело отца в Италии и США. С последней супругой Аллой Григорий Николаевич прожил 24 года.

Григорий Чапкис с третьей супругой Аллой (фото: соцсети)

Народный артист Украины рассказал о своем трудном детстве. В его семье воспитывалось 11 детей, и маленький Гриша с трех лет начал танцевать на улице, таким образом помогая родителям прокормить семью.

Молодая возлюбленная Чапкиса присутствовала в зрительном зале Танцев со звездами. Но показывать он ее не стал. Пара живет в гражданском браке и со штампом в паспорте не спешит. Хореограф говорит, что его любимая "еще не созрела".

Григорий Чапкис говорит, что его новая избранница подарила ему стимул жить. Он любит заботиться о ней и делать сюрпризы.

Стоит отметить, что в полуфинале пары исполнили три танца. В одном из номеров к ним присоединился судья проекта. Григорий Чапкис закружил в танце юмористку Дизель-шоу Викторию Булитко.

Григорий Чапкис станцевал с Викторией Булитко (видео: YouTube/Танцы со звездами)

Напомним, после 13 эфира Танцев со звездами паркет покинули Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. За победу на шоу 2019 года будут бороться всего три пары.