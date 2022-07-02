Младшая дочь Поляковой удивила исполнением гимна Украины с неожиданным финалом (видео)

В ролике Алиса стоит посреди комнаты с украинским флагом на плечх и старательно поет гимн нашей страны.

Однако финал, как отметили подписчики, получился несколько неожиданным - на последней ноте девочка неожиданно закричала в рокерском стиле и довольно засмеялась.

"Не знаю, что они там денацифицируют, они точно национализируют и украинизируют Украину! Наши дети хотят быть украинцами", - прокомментировала ролик Полякова.

К слову, артистка раньше признавалась, что ее младшая дочь, в отличие от Маши, настоящая бунтарка. Девочка даже называет себя Валерой, когда проявляет характер.

После начала войны Полякова увезла дочерей и маму во Францию.