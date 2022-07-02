RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молодша донька Полякової здивувала виконанням гімну України з несподіваним фіналом (відео)

Оля Полякова з дочками (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова показала, як її дочка співає гімн України - причому не старша Маша, яка вже кілька років займається вокалом, а молодша - 10-річна Аліса.

Відео креативного виступу дівчинки співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У ролику Аліса стоїть посеред кімнати з українським прапором на плечх і старанно співає гімн нашої країни.

Однак фінал, як зазначили підписники, вийшов дещо несподіваним - на останній ноті дівчинка несподівано закричала в рокерському стилі і задоволено засміялася.

"Не знаю, що вони там денацифікують, вони точно націоналізують і українізують Україну! Наші діти хочуть бути українцями", - прокоментувала ролик Полякова.

До слова, артистка раніше зізнавалася, що її молодша дочка, на відміну від Маші, справжня бунтарка. Дівчинка навіть називає себе Валерою, коли проявляє характер.

Після початку війни Полякова відвезла дочок і маму до Франції.

Раніше ми писали, що Оля Полякова заплакала, говорячи про повернення в Україну, і розкрила, коли це станеться.

Читайте також, як Оля Полякова поскаржилася на проблеми з освітою старшої дочки Марії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля Полякова